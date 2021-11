Jeep Grand Wagoneer auto che si svaluta meno per JD Power

Importante riconoscimento per la nuova Jeep Grand Wagoneer negli Stati Uniti. La nuova top di gamma della casa automobilistica americana di Stellantis è stata appena indicata da JD Power come l’auto che si svaluta meno nel proprio segmento di mercato. Nei JD Power 2022 US ALG Residual Value Awards che sono stati da poco comunicati il nuovo modello di Jeep, che potrebbe dare luogo ad una vera e propria sottomarca, primeggia dunque nella sua categoria.

Jeep Grand Wagoneer è l’auto che si svaluta meno dopo 3 anni nella sua categoria secondo JD Power

I JD Power 2022 US ALG Residual Value Awards riconoscono i veicoli in 27 segmenti che si prevede manterranno la percentuale più alta del prezzo al dettaglio suggerito dal produttore dopo un periodo di tre anni, un fattore importante nel costo totale di proprietà. Ovviamente la notizia sta avendo molto risalto negli Stati Uniti, in quanto questo viene considerato un altro buon motivo per comprare Jeep Grand Wagoneer.

Il valore residuo altri non è che l’importo previsto che una vettura varrà a un certo punto della sua vita in futuro. Questo viene utilizzato per l’usato ma anche per calcolare il valore dell’auto alla fine di un contratto di locazione. Jeff Kommor, responsabile delle vendite per gli Stati Uniti per il gruppo Stellantis, ha ovviamente accolto con grande soddisfazione questa notizia relativa a Jeep Grand Wagoneer.

Il dirigente di Stellantis ha dichiarato che questa è l’ennesima dimostrazione del buon lavoro fatto su Jeep Grand Wagoneer che dunque da la certezza ai suoi clienti di spendere bene i propri soldi. Tra l’altro dobbiamo anche segnalare che per Stellantis questo non è l’unico modello ad aver ottenuto nella sua categoria questo importante riconoscimento.

Infatti oltre a Jeep Grand Wagoneer anche Dodge Charger è stato insignito dello stesso riconoscimento da parte di JD Power. Anche in questo caso nella sua categoria la vettura dimostra di avere il miglior valore residuo superando di gran lunga le sue dirette rivali.

