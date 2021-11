Peugeot imita Fiat e vende 800 auto in 24 ore

Fiat come sappiamo sta andando molto bene in Brasile. Basti pensare che nel 2021 sta dominando le vendite di auto nell’importante mercato latino americano. Inoltre molto spesso nel corso degli ultimi 12 mesi la principale casa automobilistica italiana ha visto una sua auto al primo posto tra i veicoli più venduti nel paese. Adesso anche Peugeot vuole imitare i “cugini” italiani. Infatti la casa automobilistica del Leone ha appena annunciato di aver venduto ben 800 vetture in appena 24 ore in Brasile.

800 auto in un solo giorno: il record di Peugeot in Brasile

Questa risultato davvero incredibile per Peugeot in Brasile è avvenuto nel corso di una promozione chiamata Lion Day, che ovviamente rappresenta un chiaro riferimento al simbolo del marchio francese. In questa occasione offerte davvero vantaggiose hanno convinto i clienti brasiliani della casa transalpina ad acquistare in massa i suoi veiocoli.

Solo la nuova Peugeot 208, tanto per citare uno dei modelli più apprezzati, ha registrato 600 vendite in pronta consegna. Utilizzando la stessa strategia che ha decretato il successo di Fiat per anni, dunque anche la casa automobilistica francese inizia a diventare popolare in Brasile.

Una situazione impensabile prima dell’unione dei marchi francese e italiano grazie alla nascita del gruppo Stellantis. Si spera naturalmente che le cose possano continuare così in Brasile per Peugeot. Del resto la divisione latino americana del gruppo Stellantis ha già detto chiaramente che oltre a Fiat e Jeep, che già adesso sono delle vere e proprie realtà in quell’area del mondo, lo stesso nei prossimi anni lo si vuole realizzare anche con i marchi Peugeot e Citroen.

Le due case automobilistiche francesi infatti nel corso dei prossimi anni lanceranno una serie di nuovi modelli con l’obiettivo di quadruplicare quanto meno le vendite nel giro di qualche anno. Vedremo se le strategie del gruppo guidato da Carlos Tavares riusciranno a raggiungere questo importante obiettivo.

A poco a poco, dunque Peugeot sta trovando il suo spazio nel mercato brasiliano. Il marchio del Leone potrebbe anche aspirare ad essere popolare in Brasile tanto quanto lo è già in Argentina. Secondo Peugeot, durante le 24 ore del Lion Day, oltre al movimento finanziario generato, sono state registrate circa 11mila visite nei negozi per scoprire l’intera gamma ed effettuare l’Emotion Drive.

