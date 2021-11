Auto a metano con percorrenze record: anche col caro gas

In termini di percorrenze e convenienza durante l’uso, l’auto a metano è da record, anche col caro gas. Assogasmetano ha appena rifatto i conti: ha calcolato la percorrenza media possibile con 10 euro di carburante nel caso di metano, benzina e gasolio, facendo riferimento ai prezzi medi dei carburanti rilevati il 17 novembre e alla resa energetica del metano in rapporto agli altri carburanti.

Auto a metano invincibile come percorrenze

Emerge che un’auto media con una spesa di 10 euro può percorrere 90 km con l’alimentazione a metano, 56 km con l’alimentazione a benzina e 70 km con l’alimentazione a gasolio.

Ai prezzi correnti dei carburanti, la spesa per percorrere 100 km per una Fiat Panda Natural Power è di 6 euro nel caso in cui si utilizzi solo metano, mentre è di 10,4 euro nel caso si utilizzi solo benzina. C’è risparmio grazie all’uso di metano resta valida anche nel caso degli altri modelli di auto bifuel metano/benzina oggi in circolazione.

Per Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano, l’auto a metano mantiene il vantaggio economico rispetto ad altri carburanti. Nonostante i recenti aumenti dovuti a problemi di approvvigionamento in ambito internazionale. I dati dimostrano, pertanto, che il metano rimane il carburante più conveniente (specialmente rispetto alla benzina) sebbene, al momento, il risparmio sia momentaneamente ridotto.

Prezzi dei carburanti

Ma qual è la situazione ora? Per la benzina 1,789 euro/litro; per il gasolio 1,658 euro/litro; per il metano 1,66 euro/kg. Rammentiamo che un kg di metano corrisponde a 1,5 litri di benzina e a 1,3 litri di gasolio.

Il computo è effettuato sulla fonte delle rilevazioni quotidiane dell’Osservatorio Prezzi Carburanti (ministero Sviluppo economico) moltiplicando i prezzi medi della modalità self service per marchio per il numero degli impianti che hanno registrato i prezzi sul sito dell’Osservatorio.

Al di là di questi dati, va tuttavia detto che si fanno strada l’ibrido plug-in e l’elettrico al 100%. Nel primo caso, andando con la batteria, il risparmio c’è. Nel secondo caso, con il solo elettrico, il risparmio è fortissimo. Tuttavia, le macchine a emissione zero hanno un prezzo di listino altissimo.