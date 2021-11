Opel Corsa: stop alla produzione

Il gruppo Stellantis ha comunicato nelle scorse ore lo stop alla produzione di Opel Corsa presso il suo stabilimento di Vigo in Spagna. Lo stop dovrebbe essere totale e di breve durata. Si parla infatti di 24 ore esatte. Il giorno in cui la celebre vettura di Opel non verrà prodotta è domani 24 novembre. Ancora una volta lo stop è stato provocato dalla mancanza di semiconduttori. Per la precisione, I lavori saranno sospesi dal primo turno, che inizia alle 6, fino alla stessa ora di giovedì 25 novembre.

Per 24 ore non saranno prodotte Opel Corsa a Vigo

La nuova Opel Corsa è una delle auto più popolari nella gamma della casa automobilistica tedesca. La vettura viene prodotta presso la Linea 2 dello stabilimento di Vigo, sia nella sua versione con motore a scoppio che in quella elettrica. Sulla Linea 1 della fabbrica di Stellantis invece vengono prodotti i modelli Citroën C3 Aircross e Opel Crossland, che non saranno interessati da questo fermo.

Già la settimana scorsa lo stabilimento spagnolo del gruppo automobilistico di Carlos Tavares si era dovuto fermare sempre per lo stesso motivo. Opel Corsa dunque è solo l’ultima vittima di questo grosso problema che sta causando non pochi guai al settore automobilistico con ritardi nelle consegne di nuove auto ai clienti per quasi tutte le case automobilistiche.

La nuova Opel Corsa nel frattempo si avvia al suo restyling di metà carriera che dovrebbe portare alcuni significativi cambiamenti all’auto di Opel rispetto al modello attuale.

In particolare si dice che l’auto oltra a lievi modifiche estetiche per renderla più simile alle ultime novità di Opel, subirà alcuni ritocchi sia nel reparto tecnologico sia per quanto concerne la gamma dei motori.

Si spera naturalmente che per quanto arriverà il restyling il problema dei semiconduttori sia stato già ampiamente superato.

Ti potrebbe interessare: Opel: lo stabilimento di Rüsselsheim è da sempre all’avanguardia