Jeep Wrangler Night Eagle 2021: debutta una nuova versione speciale

Jeep ha presentato nelle scorse ore in Messico una nuova edizione speciale del suo iconico fuoristrada per concludere al meglio il model year 2021: Jeep Wrangler Night Eagle. Secondo Mopar Insiders, si tratta di un nome già famoso nella line-up messicana del brand statunitense e si posiziona tra gli allestimenti Sahara e Rubicon.

La Night Eagle Edition si basa sulla versione Unlimited Sahara e dispone di una serie di dettagli in Gloss Black, fra cui prese della griglia frontale, cornici dei fari e dei fendinebbia, badge esterni e cerchi in alluminio a cinque razze da 18”.

Jeep Wrangler Night Eagle: nuova edizione speciale per il mercato messicano

La nuova Wrangler Night Eagle può essere equipaggiata con il tetto Power Soft Touch Sky OneTouch mentre di serie viene offerto un hard top in tinta con la carrozzeria. Da notare anche il copriruota di scorta rigido opzionale, esclusivo della variante Night Eagle.

Passando all’abitacolo, la Jeep Wrangler Night Eagle dispone di inserti in Wizard Black su volante, cruscotto, pannelli delle portiere, altoparlanti e pomello del cambio. Non mancano sedili in pelle nera con cuciture nere e un rivestimento generale sempre in nero.

Di serie viene fornito il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, navigatore e supporto Apple CarPlay e Android Auto. Altre caratteristiche standard includono impianto audio premium Alpine con subwoofer, sistema Passive Keyless Entry, fari a LED, fanali posteriori a LED, fendinebbia a LED e DRL a LED.

Sotto il cofano è presente un solo motore: si tratta del collaudato Pentastar V6 da 3.6 litri con specifiche messicane, abbinato al sistema mild hybrid eTorque. Quest’ultima tecnologia mette a disposizione una serie di funzionalità per gestire al meglio i consumi di carburante. Un esempio è la frenata rigenerativa e il sistema Start & Stop automatico.

Sia il motore che il flusso il carburante possono essere disattivati durante le soste, mentre la guida avviene per inerzia oppur quando si sta decelerando. La potenza complessiva è pari a 289 CV e 352 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. La Jeep Wrangler Night Eagle 2021 sarà proposta in soli 100 esemplari nel mercato messicano, tutti verniciati in Manta Grey, al prezzo di 1.130.900 pesos (48.155 euro).