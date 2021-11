Jeep Wrangler vince un importante premio in Canada

Due modelli di Stellantis hanno ancora una volta superato primeggiato nei rispettivi segmenti nei Canadian Black Book Best Retained Value Awards 2021.

L’iconica Jeep Wrangler ha conquistato il primo posto nella categoria SUV: Main Mid/Full per il 12º anno consecutivo mentre la muscle car Dodge Challenger è tornata sul gradino più alto del podio nella categoria Sport Car: Main.

Jeep Wrangler: l’iconico fuoristrada ha trionfato nella categoria SUV: Main Mid/Full

I Canadian Black Book (CBB) Best Retained Value Awards riconoscono i veicoli che hanno mantenuto la percentuale maggiore del loro prezzo consigliato originale negli ultimi quattro anni (dal 2017).

Il programma guida i consumatori alla ricerca di veicoli che mantengono il loro valore migliore, riducendo così il costo totale di proprietà, un fattore fondamentale da prendere in considerazione in fase di acquisto.

David Buckingham, presidente e CEO di FCA Canada, ha detto: “L’acquisto di un veicolo è una decisione importante per i consumatori canadesi, sia nuovo che usato. Ecco perché siamo orgogliosi di accettare ancora una volta questi premi dal Canadian Black Book. Costruire veicoli con la tecnologia, la sicurezza, le prestazioni e lo stile che i clienti desiderano significa che si distinguono e rimangono acquisti desiderabili, che si tratti di un’icona 4×4 come la Jeep Wrangler o della muscle car Dodge Challenger costruita a Brampton che arriva fino a 807 CV di potenza”.

Rinnovati per novembre 2021, i Best Retained Value Awards hanno subito una serie di cambiamenti fondamentali, tra cui le categorie di veicoli, che sono state ridotte da 23 a 19 e l’algoritmo utilizzato per misurare il miglior valore mantenuto è stato modificato per tenere conto dei volumi di vendita.

Yolanda Biswah, vicepresidente senior e direttore generale di Canadian Black Book, ha invece dichiarato: “Le due vittorie di Stellantis nel premio CBB non sono una sorpresa, visti i due veicoli iconici, la Jeep Wrangler e la Dodge Challenger. Questa è una testimonianza della popolarità e della qualità di entrambi i modelli. Dobbiamo sottolineare assolutamente la fenomenale serie di 12 vittorie consecutive nella categoria conquistate dalla Jeep Wrangler. Congratulazioni”.