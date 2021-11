Prima Alfa Romeo elettrica: nuove voci dalla Germania

Il numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha confermato nei giorni scorsi che la prima auto elettrica di Alfa Romeo sarebbe arrivata sul mercato nel corso dell’anno 2024. Al momento però il boss dello storico marchio milanese non ha voluto dire di quale modello si tratterà. In proposito le voci ovviamente si sono moltiplicate negli ultimi tempi. Inizialmente si diceva che la prima auto elettrica del marchio potesse essere il nuovo SUV Alfa Romeo Brennero, ipotesi che al momento rimane la più probabile.

Alfa Romeo: ecco quale potrebbe essere la sua prima auto elettrica

Altri hanno ipotizzato che invece questa auto potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Giulietta, un’auto che per la verità deve essere ancora annunciata e che, sempre che venga realmente realizzata, difficilmente vedrà la luce così presto. Dalla Germania, dove di recente i concessionari del marchio di Stellantis hanno incontrato il capo del marchio Imparato, gira un’altra voce.

Questa dice che sarà la nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio il primo modello completamente elettrico del marchio. Non sappiamo onestamente cosa ci sia di vero dietro a questa indiscrezioni. A noi personalmente sembra più probabile che sia Brennero il primo modello completamente elettrico della casa automobilistica del Biscione.

Quello che sembra sicuro in ogni caso è che si tratterà di un SUV, un tipo di auto che meglio si presta all’inserimento di batterie. Questo ovviamente tenendo conto del fatto che più avanti tutte le auto della casa automobilistica milanese dovranno fare i conti con le batterie visto che il marchio ha scelto di diventare completamente elettrico a partire dal 2027.

Tra l’altro Imparato ha pure accennato in futuro al ritorno di modelli sportivi come GTV e Duetto anche questi rigorosamente elettrici. Vedremo se agli inizi del 2022, quando finalmente Stellantis annuncerà il suo piano industriale sapremo quale sarà il primo modello completamente elettrico di Alfa Romeo.

