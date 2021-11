Jeep: un nuovo SUV compatto verrà lanciato nel 2022

Quello dei SUV compatti è uno dei segmenti in più rapida crescita e affollato nel settore automobilistico. Brand come Jeep stanno pianificando di portare sul mercato dei nuovi modelli per competere ancora di più.

Ad esempio, la casa automobilistica statunitense, marchio di Stellantis, ha intenzione di lanciare un nuovo modello con lunghezza inferiore ai 4 metri nel mercato indiano. Il modello in questione arriverà in seguito alla presentazione del Meridian a sette posti che avverrà all’inizio del 2022.

Jeep: l’anno prossimo potrebbe debuttare un nuovo SUV compatto

Purtroppo, il nome ufficiale e i dettagli non sono stati ancora rivelati, ma report suggeriscono che il nuovo SUV compatto di Jeep sarà costruito sulla piattaforma CMP (Common Modular Platform) di ex PSA, che è sviluppata con oltre il 90% di componenti di provenienza indiana. Lo stesso pianale sarà alla base della nuova berlina C3 con specifiche indiane il cui arrivo è previsto sempre all’inizio del prossimo anno.

Sotto il cofano, il nuovo SUV Jeep utilizzerà un motore turbo benzina da 1.2 litri capace di sviluppare una potenza vicina ai 100 CV. Sempre in base a quanto riportato dagli ultimi rumor, il piccolo SUV della casa americana sarà il primo veicolo nel segmento a fornire la trazione integrale AWD. Inoltre, potrebbe essere offerta di serie con tutte le varianti previste.

Come anticipato poco fa, i dettagli su design e caratteristiche della nuova Jeep compatta sono ancora del tutto sconosciute. È probabile, però, che avrà la tipica griglia a sette barre del marchio, dei fari a LED con DRL sempre a LED, delle caratteristiche sportive, dei cerchi in lega e dei fanali posteriori a LED.

Il nuovo SUV compatto sarà il modello più conveniente offerto in India da Jeep e ciò sarà possibile grazie all’utilizzo della piattaforma CMP che consente di mantenere i prezzi competitivi. Infine, sarà il SUV Jeep più piccolo mai lanciato fino ad ora nel mercato indiano e si scontrerà con artisti del calibro di Hyundai Venue, Kia Sonet, Maruti Vitara Brezza, Mahindra XUV300 e Tata Nexon.