Ferrari Purosangue beccato a Maranello: il video

Ferrari Purosangue ormai da diversi anni viene sviluppato meticolosamente da tecnici ed ingegneri del cavallino rampante. Ferrari punta forte su questo modello e sa che non può sbagliare nulla se vuole continuare a crescere all’interno del mercato delle auto di lusso. Proprio per questo motivo continuano i test a cui il SUV viene sottoposto prima del suo debutto che dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno, sempre che non vi siano ritardi.

Nuovo avvistamento per il SUV Ferrari Purosangue

Oggi vi mostriamo un video apparso su YouTube un paio di giorni fa che mostra l’ultima apparizione in ordine cronologico del prototipo di Ferrari Purosangue. Le immagini arrivano da Maranello e sono state girate nei pressi della sede della casa automobilistica del cavallino rampante.

L’atteso modello della Ferrari che, secondo indiscrezioni, potrebbe dare origine ad una vera e propria famiglia di SUV che arriverebbero in futuro, continua ad usare la carrozzeria di Maserati Levante. Questo ci fa pensare che i tempi del suo debutto non siano ancora tanto vicini.

Per il debutto di Ferrari Purosangue si parla del 2022 ma a questo punto non possiamo escludere che la sua presentazione se avverrà davvero il prossimo anno sicuramente sarà verso la fine del 2022.

Questo futuro modello di Ferrari dunque continua ad essere avvolto nel mistero. Inffati non sappiamo quale sarà il suo design dato che nessun teaser ufficiale è stato fino ad ora mostrato dal cavallino rampante. Nemmeno le foto spia dei prototipi ci aiutano dato che sono quelli di Maserati Levante.

Fitto il mistero anche sul motore che Ferrari Purosangue utilizzerà quando finalmente arriverà sul mercato. Si ipotizza l’uso del V6 biturbo ibrido della Ferrari 296 GTB. Questo almeno per la versione di ingresso alla gamma. Per le top di gamma invece possibile che venga impiegato un motore V12. In ambedue i casi si tratterebbe di soluzioni ibride. Ma si tratta appunto di semplici ipotesi non suffragate da alcuna notizia ufficiale. Non resta che aspettare e vedere quali novità emergeranno su questo modello nei prossimi mesi.

