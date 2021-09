Ferrari 296 GTB: inedite foto spia dell’ibrida

Nonostante sia stata svelata lo scorso 24 giugno continuano i test per la futura Ferrari 296 GTB. La super car ibrida del cavallino rampante è stata avvistata nelle scorse ore in Italia in versione prototipo camuffato. Questo almeno dovrebbe essere il veicolo avvistato.

Ricordiamo che questa vettura del cavallino rampante ha fatto parlare molto di sé nell’ultimo anno per via della presenza di un V6 biturbo da 3 litri di 120° capace di sviluppare una potenza di 663 CV a 8000 g/min e 740 Nm di coppia accoppiato un propulsore elettrico che aggiunge 167 CV di potenza arrivando a 830 cavalli di potenza complessiva.

Inoltre ricordiamo anche che grazie alla presenza di una batteria da 7,45 kWh la Ferrari 296 GTb dispone di un’autonomia in sola modalità elettrica di 25 km. I primo fortunati clienti di questa auto aspettano di riceverla già nei prossimi mesi.

Per la realizzazione di questo nuovo modello della famiglia Ferrari è stata utilizzata una carrozzeria di tipo “Berlinetta”, dove il propulsore è stato collocato in posizione centrale e posteriore. Inoltre, con i suoi 4,56 metri di lunghezza, diventa il più piccolo modello presente nella gamma del produttore italiano, con 1,95 metri di larghezza e 1,18 metri di altezza.

All’interno di questa Ferrari 296 GTB troveremo un cruscotto che sembra volare, con una chiara concentrazione di elementi davanti al guidatore, lasciando al copilota un piccolo schermo digitale dove può controllare i giri e la velocità con cui sta circolando. A proposito di schermi, l’interfaccia che funge da quadro strumenti è stata ereditata dalla Ferrari SF90 Stradale.

Responsabile del controllo della potenza in questa Ferrari 296 GTB è il cambio automatico 8 – velocità DCT, che è già stato usato in altri modelli come la Ferrari SF90 Stradale e Spider, la Ferrari Roma o Ferrari Portofino M. Con esso si raggiungono prestazioni di 0-100 km/h in 2,9 secondi, 0-200 km/h in 7,3 secondi e una velocità massima che sfiora i 330 km/h (135 km/h solo in elettrico).



Ferrari 296 GTB





