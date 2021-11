Nuova Lancia Delta: forse qualche novità il 27 novembre

Vi abbiamo scritto ieri che forse il 27 novembre, giorno in cui Lancia festeggia ufficialmente i suoi primi 115 anni di storia, potrebbe arrivare qualche novità o sorpresa a proposito del futuro della casa automobilistica piemontese, che come sappiamo il gruppo Stellantis vuole rilanciare facendola uscire dall’oblio dopo molti anni.

Nuova Lancia Delta: il 27 novembre qualche novità in più sul futuro modello?

A proposito di questa eventuale sorpresa, nelle ultime ore sono emerse nuove voci secondo cui questa potrebbe riguardare la nuova Lancia Delta. Come sappiamo, la vettura è stata già confermata ufficialmente dal nuovo numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Il suo arrivo, a quanto pare, è previsto nel corso dell’anno 2028.

Prima di lei infatti sono attesi altri due modelli nella gamma di Lancia: la berlina compatta Ypsilon e il SUV Aurelia che arriveranno rispettivamente nel 2024 e nel 2026 facendo nuovamente tornare il marchio automobilistico italiano nei principali mercati dell’Europa. Tra le 3 auto indubbiamente quella che suscita maggiore curiosità è proprio la nuova Lancia Delta.

Si tratta del resto di un modello iconico di Lancia, che manca ormai da molto tempo e che nonostante ciò continua ad avere tanti fan e simpatizzanti come dimostrano i numerosi render che puntualmente appaiono sul web e che provano ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di una sua futura versione che adesso sappiamo con certezza che arriverà grazie a Stellantis.

Ovviamente dobbiamo ribadire che per il momento si tratta di semplici voci, dunque non possiamo escludere che in quella data alla fine nessuna rivelazione importante venga fatta. Tuttavia sembra plausibile che nel giorno di un anniversario tanto importante, qualche aggiornamento su quella che sarà la situazione di Lancia nei prossimi anni possa essere dato.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione e se davvero queste indiscrezioni che abbiamo ricevuto nei giorni scorsi risulteranno azzeccate o se dovremo aspettare ancora prima di sapere qualcosa in più sulla nuova Lancia Delta, destinata in ogni caso a far parlare a lungo di sé appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori nel corso dei prossimi anni.

Ti potrebbe interessare: Lancia Delta HF Integrale: all’asta un esemplare con livrea Martini