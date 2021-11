Lancia Delta HF Integrale: all’asta un esemplare con livrea Martini

Un bellissimo esemplare immacolato della Lancia Delta HF Integrale del 1989, completo della livrea Martini e dei fari omologati per il rally, è disponibile all’asta. Se c’è un’auto che è riuscita a rubare il cuore degli appassionati, questa è sicuramente la Delta HF Integrale.

Indipendentemente dalla conoscenza dei successi conquistati nel campionato di rally, rimane una delle vetture più apprezzate dai collezionisti e dagli appassionati dello storico marchio torinese. Ora è possibile portarsi a casa un esemplare in perfette condizioni grazie all’asta che si sta tenendo su Collecting Cars.

Lancia Delta HF Integrale: Collecting Cars sta proponendo un bellissimo esemplare con l’iconica livrea Martini

La vettura si trova in questo momento ad Alpharetta (Georgia, Stati Uniti), sono state piazzate tre offerte, ha raggiunto una somma di 45.000 dollari – 39.682 euro – (al momento della pubblicazione di questo articolo) e mancano ancora quattro giorni a termine dell’asta online.

Come anticipato nelle scorse righe, la Delta HF Integrale rimane una delle auto ad aver dominato maggiormente nella storia del rally. Nel primissimo rally dell’era del Gruppo A nel 1987, il bolide riuscì fin da subito a dominare e ad avere la meglio sulle avversarie.

Nel corso degli anni ha continuato a dominare, vincendo il titolo costruttori per sei anni consecutivi. Nessun’altra vettura nella storia del WRC è riuscita a collezionare le vittorie che ha conquistato la Delta.

Ritornando all’unità proposta all’asta da Collecting Cars, si tratta di una Lancia Delta HF Integrale 16V rivestita di bianco e con livrea Martini. Secondo quanto riportato dal rivenditore, sia la vernice che la carrozzeria sono in buone condizioni. Oltre all’iconica livrea, troviamo i fari con omologazione da rally e i cerchi OZ Racing.

Sotto il cofano è presente un motore quattro cilindri turbo da 2 litri capace di sviluppare 200 CV. La potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote attraverso un cambio manuale a 5 rapporti. Con il suo peso di circa 2800 kg, è sicuramente un’auto che riesce a regalare ancora tante emozioni.

Fra le caratteristiche presenti nell’abitacolo troviamo un impianto audio Alpine e un tetto apribile originale di fabbrica. Il venditore afferma che la Delta HF Integrale è stata acquistata a Madrid dal secondo proprietario. Successivamente, è stata fatta un po’ di manutenzione, sia meccanica che estetica. Gli interni sono stati rifoderati mentre il motore è stato rimosso dal vano l’anno scorso per un tagliando completo. Infine, il contachilometri segna 98.973 km percorsi.