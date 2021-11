Jeep Bonus Green Friday: fino a 7000 euro di vantaggi sulla gamma 4xe

Jeep prosegue il suo percorso verso la transizione energetica ed evolve non solo con la sua gamma di SUV 4xe ibridi plug-in, ma anche con una promozione parecchio interessante che contribuirà ad agevolare il passaggio a una mobilità più sostenibile: il Bonus Green Friday.

Ispirato al tradizionale Black Friday, si tratta di un’opportunità per accedere a offerte commerciali particolarmente vantaggiose. La casa automobilistica americana sfrutta questa giornata speciale per proporre un’offerta straordinaria sulla sua gamma 4xe disponibile in pronta consegna.

Bonus Green Friday: Jeep propone fino a 7000 euro di vantaggi sui modelli 4xe per tutto il mese di novembre

Grazie al finanziamento di FCA Bank e al Bonus Green Friday di Jeep, da oggi e per tutto il mese sarà possibile ottenere fino a 7000 euro di vantaggi sulla gamma Jeep 4xe plug-in hybrid in pronta consegna. Inoltre, la promozione di novembre include un anno di ricarica pubblica e una wallbox per la ricarica privata.

Il brand di Stellantis prosegue il suo viaggio verso un futuro all’insegna della Zero Emission Freedom grazie alla tecnologia 4xe, che coniuga la proverbiale capability con una maggiore sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida.

La tecnologia 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade che l’iconica Wrangler. Quest’ultima è in grado di viaggiare a quattro ruote motrici in modalità full electric fino a 50 km circa nel ciclo urbano WLTP, con 380 CV di potenza massima combinata e 637 Nm. Tali numeri garantiscono nuovi livelli di performance off-road in totale sicurezza e conservando intatte le capacità Trail Rated.

La gamma 4xe racchiude gli elementi caratteristici che definiscono ogni SUV Jeep, dai dettagli di design immediatamente riconoscibili che sono propri del marchio e che comunicano visivamente capacità off-road, funzionalità e comportamento dinamico strada.

Inoltre, Jeep Wrangler, Compass e Renegade 4xe uniscono molti dei vantaggi della guida elettrica come bassi costi di gestione, guida silenziosa ed emissioni zero in full electric, ma allo stesso tempo offrono anche la flessibilità di un motore a combustione interna per viaggi lunghi senza l’ansia della ricarica.

Infine, grazie alla partnership con Free2Move eSolutions, Jeep mette a disposizione dei clienti diversi pacchetti per la ricarica pubblica e varie tipologie di wallbox per ricaricare da casa.