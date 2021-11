Maggiore 308M: ecco il restomod della Ferrari 308

Sul Web è possibile trovare pochi restomod che riguardano le iconiche auto d’epoca di Ferrari. In questo articolo, però, vi parliamo di un progetto molto interessante realizzato da Automobili Maggiore che riguarda una Ferrari 308 completamente personalizzata e che ha assunto la denominazione di Maggiore 308M.

La 308M ha fatto il giro del mondo da New Orleans fino a Torino. Non abbiamo di fronte la solita 308 in quanto si tratta di un veicolo da 600.000 dollari – 530.179 euro – (da aggiungere al prezzo per acquistare l’auto) che offre il classico stile del cavallino rampante combinato con prestazioni e lusso più moderni.

Maggiore 308M: Automobili Maggiore mostrerà il suo speciale restomod a L’Automobile Show di Miami

Ogni pannello della carrozzeria è stato sostituito con parti in fibra di carbonio. Le uniche zone rimaste originali durante il restauro sono le portiere, il telaio e il blocco motore. La cilindrata di quest’ultimo è stata aumentata da 2.9 a 3.2 litri e adesso sviluppa 304 CV di potenza che viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 5 marce con volano leggero e frizione da corsa.

Il corpo della Maggiore 308M è stato reso più largo di 5 cm nella parte anteriore e di 10 cm in quella posteriore. Presenti inoltre cerchi da 17 pollici e pneumatici più grandi per una maggiore stabilità su strada.

Sulla parte frontale, anziché trovare i classici fari pop-up della Ferrari 308, ci sono dei gruppi ottici a LED orizzontali eleganti e snelli nascosti nella carrozzeria. È stato ottimizzato anche l’impianto frenante della speciale 308M in quanto adesso troviamo delle grandi pinze freno a quattro pistoncini targati Brembo e dei dischi ventilati. Non mancano ammortizzatori da corsa Koni e impianto di scarico completamente nuovo.

Passando all’abitacolo, troviamo una serie di parti in fibra di carbonio, superfici in alluminio lavorato, pelle e Mahram. Automobili Maggiore personalizzerà ciascun esemplare delle sue Maggiore 308M in base ai desideri specifici del cliente, quindi non ce ne saranno due identiche.

Sempre nell’abitacolo troviamo un moderno impianto audio premium, un display head-up per visualizzare le informazioni più importanti sul parabrezza e degli interruttori realizzati su misura. Automobili Maggiore esporrà la speciale Ferrari 308 presso L’Automobile Show a Miami il 20 e 21 novembre.