Citroën C5 X: il meglio in termini di comfort di bordo secondo l’azienda

La nuova Citroën C5 X concentra tutta la competenza della casa automobilistica francese per offrire al conducente e ai suoi passeggeri un viaggio in completa serenità.

L’esperienza ultra confortevole, garantita dalle sospensioni e il comfort di riferimento dei sedili, offrono il piacere di una guida fluida e dolce, molto importante per il brand di Stellantis, pur garantendo un’ottima tenuta su strada. Nell’abitacolo c’è un’atmosfera accogliente, elegante, spaziosa e confortevole che crea immediatamente una sensazione di benessere che invita a viaggiare.

Citroën C5 X Hybrid Plug-In

Citroën C5 X: a bordo ci sono diverse caratteristiche orientate al comfort

L’abitabilità è stata al centro di tutte le fasi di progettazione della nuova C5 X. Anteriormente troviamo una plancia orizzontale dalle linee pure che offre uno spazio da vivere ampio e confortevole. La zona posteriore, accogliente e spaziosa, permette di rilassarsi. Grazie uno spazio eccezionale per le gambe, alle sedute molto ampie e alla generosa distanza dal padiglione, i passeggeri posteriori sono estremamente comodi e possono godersi pienamente il viaggio.

È stata rivolta un’attenzione particolare alla comodità del passeggero posteriore destro, grazie ai comandi di regolazione longitudinale e dell’inclinazione del sedile del passeggero anteriore, a portata di mano sul lato dello schienale anteriore.

La Citroën C5 X rispecchia pienamente il programma Citroën Advanced Comfort e propone i sedili Advanced Comfort anteriori e posteriori. Questo sistema innovativo prevede un’imbottitura ad alta densità e una spessa schiuma strutturata di 15 mm.

I sedili Citroën Advanced Comfort dispongono di un’imbottitura specifica

I sedili offrono un comfort visivo grazie a un’imbottitura specifica, un comfort di seduto immediatamente percepibile grazie a una schiuma accogliente e morbida, un comfort dinamico grazie alla loro schiuma strutturata in superficie e al rivestimento elastico e infine un comfort posturale grazie a molteplici regolazioni elettriche (longitudinale, lombare, dell’altezza e dell’inclinazione dello schienale) sia per il conducente che per il passeggero anteriore.

Il sedile del conducente è anche molto accogliente quando si sale a bordo perché si sposta automaticamente indietro per facilitare l’accesso e poi ritorna alla posizione di guida memorizzata. Per un maggior comfort, i sedili anteriori hanno poggiatesta regolabili in altezza e profondità. Possono essere anche riscaldati, ventilati e massaggianti.

L’abitacolo della nuova C5 X

L’abitacolo della nuova C5 X propone numerosi vani portaoggetti che sono stati trattati con la massima cura per riporre o nascondere tutti gli oggetti di uso quotidiano. Quando i passeggeri salgono a bordo per la prima volta, l’impressione immediata è di comfort e serenità.

Troviamo una decorazione in 3D sulla fascia della plancia, in sovraimpressione sulla decorazione a effetto legno, stilizzati in successione continua nelle impunture della parte superiore degli schienali e nella decorazione dei medaglioni dei pannelli delle portiere, serigrafati sul rivestimento degli schienali e con lavorazione guilloché sui comandi principali, sotto forma di macro chevrones sul fondo dei vani portaoggetti oppure nelle impunture dei sedili in pelle.

Inoltre, alcuni tocchi di colore in nero lucido e cromo satinato decorano l’abitacolo e sottolineano la raffinatezza delle tinte e dei materiali impiegati. Tutte le aree di contatto sono piacevolmente morbide.

La C5 X dispone di serie delle sospensioni Citroën Advanced Comfort che filtrano le imperfezioni del fondo stradale come piccoli ostacoli, buche, cordoli, dossi e altre asperità, per offrire una guida fluida e dare l’impressione di viaggiare su un vero tappeto volante. Questa tecnologia con Double Hydraulic Cushions permette a tutti di beneficiare dell’effetto tappeto volante, tanto caro a Citroën.

La versione ibrida plug-in della vettura fa un passo avanti nel comfort con le sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort che offrono un controllo attivo e continuo delle sospensioni. A bordo della nuova Citroën C5 X non mancano ampie superfici vetrate, un grande tetto apribile vetrato, l’illuminazione ambientale bianca con intensità regolabile e una particolare attenzione all’acustica.