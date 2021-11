Fiat: la top 10 dei modelli più venduti al mondo nel 2020

L’account Twitter Car Industry Analysis, che conduce studi significativi sull’industria automobilistica attraverso ricerche di mercato, ha condiviso i suoi dati sulla Fiat. Esaminando gli 84 territori in cui le vetture del marchio vengono commercializzate, gli esperti hanno annunciato quali sono stati i modelli più popolari nel 2020. Diamo uno sguardo più ravvicinato ai risultati emersi.

Fiat: le 10 più richieste al mondo nel 2020

Secondo la ricerca di Car Industry Analysis, Panda ha chiuso in cima alla classifica del Lingotto lo scorso anno. Seguono nell’ordine 500, Egea Sedan (Tipo Sedan), Strada, Argo, 500X, Toro, Mobi , Egea HB (Tipo HB) e Cronos . Così, la Egea Sedan, fabbricata in Turchia, si è rivelata la best seller del brand a livello locale. Inoltre, Egea è stata la realtà con la crescita più elevata (33%) nel 2020. Emre Özpeynirci, che ha esaminato le stime commerciali, ha fatto una valutazione sorprendente.

Secondo i dati diramati dall’Automotive Distributors Association, Egea Sedan ha piazzato 79mila 556 unità nel 2020. In base all’analisi dell’industria, il corrispettivo ammonta a 102 mila. Nella sua dichiarazione sul tema, Car Industry Analys ha sottolineato che la Tipo/Egea Sedan, prodotta da Tofaş a Bursa, è la terza Fiat più acquistata sulla scena internazionale. Ma il 78% delle vendite è stato registrato in Turchia. Ciò spiega la crescita più elevata. Egea/Tipo HB si è classificata 9°. D’altra parte, il 27,8% delle sue ordinazioni è stata messa a segno in Turchia.

Özpeynirci, intervenuto per commentare le rilevazioni resi pubblici, ha spiegato che la Egea Sedan, costruita nel Paese transcontinentale, è rimasta in Turchia. Al di là di questo, è da annotare lo straordinario appeal confermato ancora oggi dalla Panda, che guarda tutte dall’alto in basso. La forza di un veicolo lo si dimostra anche e soprattutto nel tempo. Pertanto, il risultato messo a segno dal mezzo conferma nuovamente il valore di un prodotto che, a dispetto dell’avanzare degli anni e complici gli aggiornamenti ricevuti strada facendo, continua a dettare legge.