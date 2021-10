DS 4 Business diesel a 199 euro al mese con Styledrive

Grazie al finanziamento StyleDrive, valido fino al 31 ottobre 2021, è possibile acquistare la nuova DS 4 in allestimento Business e con motore diesel pagando mensilmente 199 euro. In particolare, la promo prevede una durata contrattuale pari a 36 mesi, una percorrenza massima di 45.000 km, un anticipo di 8800 euro, 35 rate mensili da 199 euro e una rata finale da 17.084 euro (valore futuro garantito).

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre iniziative in corso, è rivolta ai clienti privati e prevede un prezzo promozionale pari a 29.500 euro (con Iva e messa su strada inclusa) anziché 33.500 euro + il Pack Business del valore di 1750 euro. L’imposta sostitutiva sul contratto è di 52,63 euro, le spese per la gestione della pratica pari a 350 euro mentre quelle di incasso mensili di 3,50 euro.

DS 4 Business: ecco tutti i dettagli sul finanziamento StyleDrive

L’importo totale del credito è di 20.700 euro, quello dovuto di 24.084,63 euro mentre gli interessi di 2856 euro. Il TAN è fisso al 4,99% mentre il TAEG al 6,14%. Al termine dei 36 mesi è possibile scegliere se sostituire la DS 4 con una nuova vettura per rimanere al passo con le esigenze in evoluzione, tenerla saldando l’ultima rata del finanziamento oppure restituirla senza alcuna preoccupazione.

Sotto il cofano della DS 4 Business si nasconde il motore diesel BlueHDi 130 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri capace di sviluppare 130 CV di potenza a 3750 g/min e 300 Nm massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico a 8 rapporti.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica francese, la vettura impiega 10,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 208 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4 litri ogni 100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 105 g/km.

Scopriamo cosa prevede di serie l’allestimento Business con Pack Business

L’allestimento Business propone di serie due porte USB anteriori, supporto Apple CarPlay e Android Auto, cruise control, climatizzatore automatico bizona con aeratori invisibili (sistema DS Air), sistema di assistenza alla partenza in salita, radio DAB+, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, display touch da 10 pollici, cerchi in lega Atene da 17”, correttore assetto fari, DS Wings cromati, fari Eco LED anteriori, fari posteriori 3D a LED, kit riparazione pneumatici, sensori luci e pioggia, tergilunotto, monitoraggio della pressione degli pneumatici, maniglie delle portiere a scomparsa con finitura cromata, parabrezza oscurato e acustico, bracciolo anteriore-centrale, quadro strumenti digitale da 7 pollici, specchietto retrovisore interno elettrocromico, sedile guidatore regolabile in altezza, panca posteriore frazionabile 2/3 – 1/3 e volante in pelle Pieno Fiore Basalt multifunzione con palette e regolabile in altezza e profondità.

Non mancano sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello passeggero anteriore, chiusura centralizzata, controllo elettronico della trazione e della stabilità, Driver Attention Assist, frenata di emergenza fino al 130 km/h, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist, cinture di sicurezza con pretensionatori, freno di stazionamento elettronico, sei airbag, ABS + AFU, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, interni neri in tessuto Peruzzi, plancia in tessuto Basalt, sedili in tessuto Peruzzi in tungsteno, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e ripiegabili elettricamente e Pack Business con caricatore wireless per smartphone compatibili, sedili posteriori con passaggio per sci, DS Smart Touch, DS Iris e DS Navigation.