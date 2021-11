Lancia Ypsilon UnYca: edizione speciale acquistabile solo online

Lancia annuncia la nuova Lancia Ypsilon UnYca. Si tratta di una serie speciale in edizione limitata che può essere prenotata ed acquistata unicamente online. Bastano pochi click per verificare i contenuti del modello e completarne l’acquisto. Si tratta di una serie limitata e, quindi, le unità a disposizione con quest’allestimento sono poche.

La nuova Lancia Ypsilon UnYca è disponibile con un prezzo di 14.000 euro ma può essere acquistata anche ricorrendo al finanziamento FCA Bank che prevede il pagamento di rate mensili da 139 euro. La sottoscrizione dell’offerta prevede un anticipo di 500 euro. L’intera procedura può essere completata direttamente online.

Lancia Ypsilon UnYca: un unico allestimento per la serie speciale

La serie speciale di casa Lancia è disponibile nella sola colorazione Nero Vulcano metallizzato, arricchito con una serie di dettagli luminosi e cromati grigio satinati sulla calandra, la griglia inferiore e le maniglie, ed in un unico allestimento. Sotto al cofano c’è il motore 1.0 con sistema Mild Hybrid, unità oramai divenuta un riferimento per la gamma della Ypsilon. La dotazione è molto ricca ed include anche il sistema radio multimediale con schermo 7 pollici touch screen, radio digitale DAB e porta USB.

Non mancano la porta USB e il supporto alla connessione Bluetooth. Da notare che è possibile sfruttare Apple CarPlay e Android Auto. Per tutti gli utenti, inoltre, c’è la possibilità di accedere ad una playlist unica da ascoltare in auto grazie alla collaborazione tra Lancia e il servizio di streaming musicale Spotify.

Anche in futuro Lancia punterà sui canali online

Con il progetto della nuova Lancia Ypsilon UnYca, Lancia punta ad espandere la sua presenza sui canali online. Uno degli obiettivi del futuro del marchio, infatti, è proprio quello di incrementare le vendite tramite il suo e-Shop che giocherà un ruolo importante anche per il ritorno in Europa di Lancia nel corso dei prossimi anni.

Come previsto dal piano industriale del brand, Lancia porterà sul mercato tre nuovi modelli e ritornerà a vendere auto in Europa. Il ritorno sul mercato europeo si concretizzerà con l’apertura di nuovi showroom e con un forte potenziamento della rete di vendita online. In futuro, Lancia sarà uno dei brand di Stellantis che sfrutterà maggiormente i canali digitali.

Ricordiamo che la gamma futura di Lancia potrà contare sulla Ypsilon di nuova generazione, attesa per il 2024, a cui seguiranno altri due modelli. Il primo sarà un SUV, che dovrebbe riportare sul mercato la denominazione Aurelia. Successivamente è previsto il debutto della nuova Lancia Delta, un modello completamente elettrico destinato a diventare il nuovo riferimento dell’offerta.