Nuova Peugeot 308: a Mulhouse necessari i rinforzi

La nuova Peugeot 308 è stata indubbiamente la più grande novità presentata dalla casa automobilistica del Leone negli ultimi 12 mesi. Si tratta di un modello che ha dato il via ad una sorta di rivoluzione nella gamma dell’azienda francese che sotto l’ala di Stellantis punta a diventare nei prossimi anni un marchio sempre più globale. La vettura di Peugeot viene prodotta in Francia presso lo stabilimento che il marchio del Leone ha a Mulhouse. Essa è stata la prima a sfoggiare il nuovo logo del Leone che adesso contraddistingue tutte le auto del costruttore transalpino.

A Mulhouse in arrivo rinforzi per la produzione della nuova Peugeot 308

A proposito della produzione della nuova Peugeot 308, nelle ultime ore direttamente dalla Francia sono arrivate importanti novità. Infatti la direzione del famoso stabilimento che fa parte del gruppo Stellantis ha da poco annunciato l’arrivo di una seconda squadra per dare man forte alla produzione della berlina compatta della casa francese.

Circa 850 lavoratori arricchiranno lo stabilimento di Mulhouse a partire dalla prossime settimane. Si tratterà di personale che in parte verrà preso in prestito dagli altri stabilimenti che il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha in Francia ed in particolare da quello di Sochaux. Ma ci saranno anche nuove assunzioni anche se a quanto pare si tratterà per il momento di posti di lavoro a tempo determinato.

La creazione di questa seconda squadra si è resa necessaria dall’aumento di richieste sul mercato per la nuova Peugeot 308. Questa novità dovrebbe partire dal prossimo mese di gennaio. Al momento la vettura della casa del Leone è una di quelle che sta raccogliendo più ordinazioni da parte dei clienti dei principali mercati del vecchio continente e dunque l’aumento di produzione appare inevitabile.

Ovviamente questa notizia non può far piacere ai sindacati e ai lavoratori dello stabilimento di Mulhouse che invece negli ultimi tempi avevano dovuto fare i conti con una riduzione della produzione a causa dell’addio alla produzione di Peugeot 2008 che in questo stabilimento non viene più prodotta dall’autunno del 2019 essendo stata spostata in altra sede.

L’arrivo della nuova Peugeot 308 invece sembra far ben sperare per il futuro di questo importante sito produttivo che continuerà a rimanere centrale per il gruppo Stellantis anche nei prossimi anni e che dovrebbe accogliere anche nuovi modelli di altri marchi del gruppo automobilistico di Carlos Tavares.