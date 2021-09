Entra in produzione la nuova Peugeot 308

È iniziato presso lo stabilimento Stellantis di Mulhouse in Francia, l’assemblaggio della nuova Peugeot 308. Il modello di classe C è entrato in produzione esattamente nel giorno del compleanno di Peugeot: l’azienda ha compiuto 211 anni. Da notare che la casa automobilistica francese che fa parte da gennaio del gruppo Stellantis produce automobili dal 1891, ma prima (dal 1810) l’azienda francese produceva macinacaffè, macinapepe e poi biciclette.

La nuova Peugeot 308 di terza generazione ha un aspetto più espressivo: ha i fianchi in rilievo, un’enorme griglia del radiatore e le caratteristiche “zanne” delle luci di navigazione. Come prima, il modello è offerto in versione hatchback e station wagon.

L’interno della nuova Peugeot 308 è realizzato nello stile aziendale ed è dotato di i-Cockpit, con un piccolo volante e un cruscotto virtuale posizionato in alto. Al posto della leva del cambio automatico, ora è installato un piccolo joystick. La nuova Peugeot 308 è diventata più spaziosa e il volume del bagagliaio è cresciuto fino a 412 litri nella berlina ea 608 litri nella station wagon.

Il modello è offerto con motori turbo benzina da 1,2 litri con una capacità di 110 e 130 litri. così come con un turbodiesel da 1,5 litri da 130 cavalli. Inoltre, sono presenti in gamma anche gli ibridi ricaricabili Peugeot 308 con una capacità di 180 e 225 CV in grado di percorrere fino a 60 km in modalità elettrica. Vedremo dunque se la produzione di questa auto partirà con il piede giusto o anche lei dovrà subire ritardi e stop a causa della crisi dei microchip.

