Nuova Maserati Quattroporte: sarà questo il suo aspetto?

Un nuovo video che è stato pubblicato nei giorni scorsi su YouTube prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Maserati Quattroporte. Di recente vi abbiamo dato la conferma che la nuova generazione di questo modello della casa automobilistica del Tridente si farà e che molto probabilmente sarà lanciata nel corso del 2024. Oggi vi mostriamo quale potrebbe essere il suo aspetto sulla base delle novità trapelate a cui questi render della pagina YouTube di Rons Rides si ispirano piuttosto chiaramente.

Ecco come potrebbe essere la nuova Maserati Quattroporte nel 2024

Iniziamo col dire che nel rilancio di Maserati, questo modello avrà un ruolo molto importante essendo l’ammiraglia dello storico marchio automobilistico italiano. La vettura che è stata lanciata nella sua attuale generazione nel corso dell’anno 2013 subirà importanti cambiamenti quando finalmente arriverà la sua nuova generazione. Questo ovviamente per fare in modo che la berlina sia ancora al passo coi tempi e sia capace di dare serio filo da torcere all’agguerrita concorrenza.

Ma i cambiamenti oltre che da ciò saranno causati anche dal fatto che ovviamente anche la nuova Maserati Quattroporte dovrà fare i conti con l’inevitabile elettrificazione della sua gamma. La vettura nascerà su una nuova piattaforma che, come vi abbiamo scritto in altri nostri articoli, la casa automobilistica del tridente svilupperà da zero nel suo nuovo quartier generale di Mirafiori.

Al momento non sappiamo moltissimo su quelle che saranno le caratteristiche della nuova Maserati Quattroporte e nemmeno quelle che saranno le principali differenze con l’attuale versione. Quello che è certo è che la vettura di Maserati avrà una lunghezza intorno ai 520 cm. La tecnologia a bordo sarà notevolmente migliorata. Ormai un’ammiraglia premium che si rispetti deve possedere tutti gli ultimi ritrovati tecnologici se vuole combattere ad armi pari con la concorrenza in particolare delle case automobilistiche tedesche ma non solo.

Quindi dunque ci aspettiamo cose come sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida avanzatissimi. Fari led di serie e l’intera strumentazione digitalizzata. Come dicevamo in precedenza, l’intera gamma della nuova Maserati Quattroporte sarà elettrificata. Le versioni ibride avranno autonomia completamente elettrica di almeno 70/80 km. Ci sarà ovviamente almeno una versione elettrica anche se non possiamo escludere che gli EV in gamma possano essere anche di più.

Questa versione completamente elettrica dovrebbe avere un’autonomia di almeno 600 km per poter essere competitiva con le rivali di Audi, Mercedes e BMW. Per quanto riguarda la potenza, i cavalli a seconda della versione dovrebbero andare da un minimo di 350 ad oltre 600 cavalli per le versioni top di gamma.

Infine per quanto riguarda i prezzi, i soliti bene informati dicono che la nuova Maserati Quattroporte potrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 120 mila euro mentre la variante top di gamma potrebbe superare abbondantemente i 230 mila euro. Per quanto riguarda il suo debutto, come dicevamo poc’anzi avverrà nel corso del 2024 e la sua commercializzazione inizierà sempre nello stesso anno. Ecco qui sotto il video che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di questo atteso modello: