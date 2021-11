Auto a metano: ecco perché conviene acquistarle

In virtù della sempre più concreta diffusione delle auto elettriche, o elettrificate (queste ultime sono ancora le più apprezzate della categoria), e dell’aumento di prezzo nell’ultimo mese proviamo a capire se acquistare un’auto a metano oggi risulta ancora interessante.

Partendo da un’analisi condotta dall’informato portale DriveK, basiamo i dati su una percorrenza standard pari a 15mila chilometri. Nello specifico, sulla base dei dati relativi allo scorso mese di ottobre, si può applicare un paragone fra le differenti possibilità di alimentazione presenti oggi e a disposizione delle attuali automobili. Si può, già in partenza, dire che le auto a metano dicono la loro in termini di consumi applicati che non forniscono sicuramente dati sconfortanti: anche nel confronto con le moderne elettriche e con le vetture alimentate a GPL.

Come precisano su DriveK, i prezzi ragionati per loro analisi sono chiaramente medi su scala nazionale (ovvero possono variare in base a zone e fornitori). Così come i consumi che vengono intesi “medi” e derivano da prove effettuate dal portale. Si può perciò ammettere che effettivamente pensare ad un’auto a metano, oggi, conviene ancora.

I dati sulle auto a metano appaiono sicuramente incoraggianti

La situazione dei prezzi del metano dovrebbe migliorare a breve, specialmente in concomitanza con l’inizio della prossima primavera quando i consumi generalmente calano e i prezzi si abbassano. Nello specifico, il prezzo del carburante destinato alle auto a metano potrebbe salire ancora per poi trovare una opportuna stabilizzazione per cominciare una decrescita a partire dall’inizio del nuovo. Il costo attuale, più elevato rispetto agli standard canonici, non dovrebbe fare desistere.

Tendenzialmente, con i prezzi relativi allo scorso mese di ottobre, la situazione premia le elettriche e le auto alimentate a GPL. Al terzo posto, in termini di euro spesi per 15mila chilometri percorsi c’è però proprio l’auto a metano che si lascia alle spalle diesel, PHEV, full-hybrid e soprattutto benzina.

Il confronto propende nettamente a favore delle auto a metano nei chilometri effettivamente realizzati con 1 litro, chilogrammo o kW di carburante/energia. Nel caso del metano infatti si percorrono almeno 25 chilometri, dato nettamente superiore a diesel, PHEV e full-hybrid ferme a circa 20 chilometri, quindi benzina e GPL a 15 chilometri ed elettriche a 6 chilometri per kW.

Riportiamo di seguito la tabella apparsa su DriveK:

euro/15.000 Km Km/Kg-L-kW euro/Kg-L-kW Benzina 1730 15 1.730 Full-hybrid 1298 20 1.730 PHEV 1298 20 1.730 Diesel 1185 20 1.580 Metano 930 25 1.550 GPL 800 15 0.800 Elettrico 500 6 0.200 (euro/kW)

Pare evidente quindi che acquistare un’auto a metano conviene ancora oggi, ma bisogna considerare anche la distribuzione sul territorio dei rivenditori che in passato è stata fra le spine nel fianco di questa tipologia di vetture.

