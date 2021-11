Le Ferrari stradali con la migliore accelerazione di sempre

Quando si parla di Ferrari, il tema prestazionale assume un ruolo di primo piano. Del resto, ovunque nel mondo, le “rosse” sono collegate alle corse e alla velocità, oltre che alle emozioni e alla bellezza. Oggi abbiamo deciso di stilare una classifica delle supercar del “cavallino rampante” più rapide in accelerazione, tenendo conto sia dello 0-100 km/h che dello 0-200 km/h. Sono escluse dalla lista alcune one-off, che per la loro natura avrebbero creato dei difficili incastri interpretativi. Qui il focus è sui modelli del “normale” listino, anche se in tiratura limitata.

Il quadro è aggiornato all’attualità e comprende i dati della creatura più recente: la Ferrari Daytona SP3. Un gioiello che già fa sognare tutti gli appassionati del mondo. Siete pronti a scoprire quali sono le “rosse” più veloci in accelerazione. Bene: salite a bordo, accendente il motore della curiosità e…immergetevi nell’energia dinamica del “cavallino rampante“. Prima, però, una breve precisazione si impone. Nella classifica, quando in gamma sono presenti due modelli della stessa specie (tipo F8 Tributo ed F8 Spider), troverete solo la versione più performante. Così l’elenco risulterà più chiaro. Buon viaggio!

1) Ferrari SF90 Stradale

Le performance migliori in accelerazione sono ottenute da questa supercar ibrida, che è anche la Ferrari di serie più potente di sempre, con la forza dei suoi 1000 cavalli. Lo scatto di cui è capace tocca vette di straordinaria eccellenza.

Motore TIPO V8 – 90° biturbo

CILINDRATA TOTALE 3990 cm3

ALESAGGIO E CORSA 88.0 x 83.0 mm

88.0 x 83.0 POTENZA MASSIMA 1000 CV in totale: endotermico 780 CV a 7500 giri al minuto

1000 CV in totale: endotermico 780 CV a 7500 giri al minuto COPPIA MASSIMA 800 Nm da 6000 giri al minuto

800 giri al minuto RAPPORTO DI COMPRESSIONE 9,5:1

Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA 340 km/h

340 0-100 KM/H 2.5 secondi

2.5 0-200 KM/H 6.5 secondi 2) Ferrari LaFerrari Questa hypercar, di grande seduzione, prosegue la stirpe delle GTO, F40, F50 ed Enzo. Adesso si attende la sua erede, ma le sue prestazioni restano un riferimento assoluto, come il suo comportamento stradale, il sound e le emozioni. Motore TIPO V12 – 65° aspirato

CILINDRATA TOTALE 6262 cm3

ALESAGGIO E CORSA 94 x 72,5mm

POTENZA MASSIMA 963 CV in totale: endotermico 800 CV a 9000 giri al minuto

963 CV in totale: endotermico 800 CV a 9000 giri al minuto COPPIA MASSIMA oltre 900 Nm a 6750 giri al minuto

a 6750 giri al minuto RAPPORTO DI COMPRESSIONE 13,5:1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA oltre 350 km/h

oltre 350 0-100 KM/H 2.9 secondi

0-200 KM/H <7 secondi

<7 secondi 0-300 KM/H 15 secondi 3) Ferrari 296 GTB Ha solo 6 cilindri, ma suona come una Ferrari V12. Il cuore ibrido sviluppa una potenza specifica di riferimento. Se ne giova il profilo prestazionale, con numeri di eccellenza. Il fatto che scavalchi in questo podio modelli più esclusivi dice tanto. Motore TIPO V6 – 120° biturbo

CILINDRATA TOTALE 2.992 cm3

2.992 cm3 ALESAGGIO E CORSA 88 x 82 mm

88 x 82 mm POTENZA MASSIMA 830 CV in totale: endotermico 663 CV e 8000 giri al minuto

830 CV in totale: endotermico 663 CV e 8000 giri al minuto COPPIA MASSIMA 740 Nm a 6.250 giri al minuto

740 Nm a 6.250 giri RAPPORTO DI COMPRESSIONE 9,4 :1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA oltre 330 km/h

oltre 330 0-100 KM/H 2.9 secondi

2.9 0-200 KM/H 7.3 secondi 4) Ferrari Daytona SP3 La più recente opera della casa del “cavallino rampante” appartiene alla serie Icona. Il look miscela stilemi classici in una tela espressiva che vira decisamente verso il futuro. Eccezionale il suo motore, uniche le emozioni che regala. Nessuna è come lei. Omaggia al meglio la storia del marchio. Motore MOTORE V12 – 65° aspirato

CILINDRATA TOTALE 6496 cm3

6496 cm3 ALESAGGIO E CORSA 94 mm x 78 mm

94 mm x 78 mm POTENZA MASSIMA 840 CV a 9.250 giri al minuto

840 CV a 9.250 giri al minuto COPPIA MASSIMA 697 Nm a 7250 giri al minuto

697 Nm a 7250 giri al minuto RAPPORTO DI COMPRESSIONE 13,6:1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA oltre 340 km/h

0-100 KM/H 2,85 secondi

2,85 secondi 0-200 KM/H 7 ,4 secondi 5) Ferrari 812 Competizione Una belva da pista, dal look molto aggressivo. Il suono del motore è da pelle d’oca. Anche la tela dinamica lo è. Qui l’handling sfoggia credenziali racing, per un grande appagamento sensoriale. L’accelerazione schiaccia al sedile, i tempi al cronometro sono al top. Motore MOTORE V12 – 65° aspirato

CILINDRATA TOTALE 6496 cm3

6496 cm3 ALESAGGIO E CORSA 94 mm x 78 mm

94 mm x 78 mm POTENZA MASSIMA 830 CV a 9.250 giri al minuto

830 CV a 9.250 giri al minuto COPPIA MASSIMA 629 Nm a 7.000 giri al minuto

629 Nm a 7.000 giri al minuto RAPPORTO DI COMPRESSIONE 13,5:1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA 340 km/h

0-100 KM/H 2,85 secondi

2,85 secondi 0-200 KM/H 7 ,5 secondi 6) Ferrari 488 Pista Orientata verso la clientela dall’indole racing, questa “rossa” è un punto di riferimento per le sue dinamiche su strada e tra i cordoli. Il cuore è endotermico, le performance sono elettrizzanti, come pure le sensazioni regalate. Motore TIPO V8 – 90° biturbo

CILINDRATA TOTALE 3902 cm3

ALESAGGIO E CORSA 86,5 x 83 mm

86,5 x 83 mm POTENZA MASSIMA 720 CV a 8000 giri al minuto

COPPIA MASSIMA 770 Nm a 3000 giri al minuto

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 9,6:1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA oltre 340 km/h

oltre 0-100 KM/H 2.85 secondi

0-200 KM/H 7.6 secondi

7) Ferrari F8 Tributo

Moderna, raffinata, endotermica. La F8 Tributo è una gran bella auto, che regala comfort, piacere di guida, prestazioni da track day. Una miscela che solo agli uomini di Maranello poteva riuscire così bene. La 488 Pista, tra i cordoli, fa meglio di lei davvero di un soffio.

Motore TIPO V8 – 90° biturbo

CILINDRATA TOTALE 3902 cm3

ALESAGGIO E CORSA 86.5 x 83 mm

86.5 POTENZA MASSIMA 720 CV a 8000 giri al minuto

720 CV a 8000 giri al minuto COPPIA MASSIMA 770 Nm a 3250 giri al minuto

770 a 3250 giri al minuto RAPPORTO DI COMPRESSIONE 9,6:1

Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA 340 km/h

340 0-100 KM/H 2.9 secondi

0-200 KM/H 7.8 secondi 8) Ferrari Monza SP1 ed SP2 Questa vettura è un capolavoro di stile. La sua purezza dialettica è encomiabile. Una scultura su quattro ruote. Lei ha aperto la serie Icona e lo ha fatto in modo sublime. Auto da antologia, irrora il sistema sensoriale con emozioni uniche. Le prestazioni sono all’altezza. Motore TIPO V12 – 65° aspirato

CILINDRATA TOTALE 6496 cm3

ALESAGGIO E CORSA 94 x 78 mm

POTENZA MASSIMA 810 CV a 8500 giri al minuto

COPPIA MASSIMA 719 Nm a 7000 giri al minuto

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 13,6:1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA oltre 300 km/h

oltre 300 0-100 KM/H 2.9 secondi

2.9 0-200 KM/H 7.9 secondi

9) 812 Superfast

L’ammiraglia a motore anteriore arretrato della gamma “normale” della casa di Maranello tocca livelli di performance inimmaginabili solo pochi anni fa. Le sue doti dinamiche assecondano al meglio lo spirito esplosivo del motore, che suona in modo orchestrale.

Motore TIPO V12 – 65° aspirato

CILINDRATA TOTALE 6496 cm3

ALESAGGIO E CORSA 94 x 78 mm

POTENZA MASSIMA 800 CV a 8500 giri al minuto

COPPIA MASSIMA 718 Nm a 7000 giri al minuto

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 13,6:1

Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA 340 km/h

0-100 KM/H 2.9 secondi

0-200 KM/H 7.9 secondi 10) Ferrari F12tdf Lei era la regina delle auto coi buoi davanti al carro fino a qualche anno fa. Ancora oggi domina la scena per stile, aggressività e piacevolezza. Il suo carattere è esuberante. Le note meccaniche del motore sono musica per gli appassionati. Motore TIPO V12 – 65° aspirato

CILINDRATA TOTALE 6262 cm3

ALESAGGIO E CORSA 94 x 75,2 mm

POTENZA MASSIMA 780 CV a 8500 giri al minuto

COPPIA MASSIMA 705 Nm a 6250 giri al minuto

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 13,5:1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA oltre 340 km/h

oltre 0-100 KM/H 2.9 secondi

0-200 KM/H 7.9 secondi 11) Ferrari 458 Speciale Affascinante come poche altre, pulita nelle forme ma estremamente aggressiva, questa creatura traduce in materia il miglior spirito Ferrari. Qui il cuore è aspirato e si sente. Le emozioni sono assicurate. La bellezza anche. Motore TIPO V8 – 90° aspirato

CILINDRATA TOTALE 4497 cm3

ALESAGGIO E CORSA 94 x 81 m

POTENZA MASSIMA 605 CV a 9000 giri al minuto

605 CV a 9000 giri al minuto COPPIA MASSIMA 540 Nm a 6000 giri al minuto

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 14:1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA oltre 325 km/h

oltre 0-100 KM/H 3.0 secondi

0-200 KM/H 9.1 secondi 12) Ferrari Roma Classica e moderna, sportiva ma confortevole, raffinata e di gran classe. La Ferrari Roma rievoca i tempi felici della “Dolce Vita“, di cui è espressione nell’epoca attuale. Non lasciatevi ingannare dal garbo dello stile: le performance sono vigorose come su una grintosa supercar. Motore TIPO V8 – 90° biturbo

CILINDRATA TOTALE 3855 cm3

ALESAGGIO E CORSA 86,5 x 82 mm

86,5 x 82 POTENZA MASSIMA 620 CV tra 5750 e 7500 giri al minuto

620 CV tra 5750 e 7500 giri al minuto COPPIA MASSIMA 760 Nm da 3000 a 5750 giri al minuto

760 giri al minuto RAPPORTO DI COMPRESSIONE 9,45:1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA 320 km/h

320 0-100 KM/H 3.4 secondi

3.4 0-200 KM/H 9.3 secondi 13) Ferrari Enzo La regina degli anni duemila è una vera icona, destinata a superare la dimensione del tempo. Ormai entrata nella leggenda, questa hypercar ha fatto scuola. Monumentale il suo motore, incredibile il suo sound. Il quadro prestazionale, ancora oggi, è di assoluto rilievo. Un sogno assoluto. Motore MOTORE V12 – 65° aspirato

CILINDRATA TOTALE 5998,80 cm3

ALESAGGIO E CORSA 92 x 75,2 mm

POTENZA MASSIMA 660 CV a 7800 giri al minuto

COPPIA MASSIMA 657 Nm a 5500 giri al minuto

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 11,2:1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA oltre 350 km/h

0-100 KM/H 3,65 secondi

0-200 KM/H 9 ,5 secondi 14) Ferrari 599 GTO Un nome nobile, onorato con un motore straordinario, che suona come quello dei bolidi da corsa. L’handling è graffiante, come merita una “belva” del “cavallino rampante”. Su strada o in pista, il divertimento di guida è assicurato. Le emozioni sono al top. Motore TIPO V12 – 65° aspirato

CILINDRATA TOTALE 5999 cm³

5999 ALESAGGIO E CORSA 92 x 75,2 mm

POTENZA MASSIMA 670 CV a 8250 giri al minuto

COPPIA MASSIMA 620 Nm a 6500 giri al minuto

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 11,9:1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA oltre 335 km/h

0-100 KM/H 3.35 secondi

0-200 KM/H 9.8 secondi 15) Ferrari Portofino M Ultima discendente della serie aperta con la California, la Portofino M è una vettura versatile, da godere soprattutto a cielo aperto. Elegante nel look, ha contenuti tecnici di primo livello. Le prestazioni sono degne di auto più pimpanti nello stile. Motore TIPO V8 – 90° biturbo

CILINDRATA TOTALE 3.855 cm3

3.855 cm3 ALESAGGIO E CORSA 86,5 x 82 mm

86,5 x 82 mm POTENZA MASSIMA 620 CV tra 5750 e 7500 giri al minuto

620 CV tra 5750 e 7500 giri al minuto COPPIA MASSIMA 760 Nm fra 3000 e 5750 giri al minuto

760 Nm fra 3000 e 5750 RAPPORTO DI COMPRESSIONE 9,45 :1 Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA oltre 300 km/h

oltre 300 0-100 KM/H 3.45 secondi

3.45 0-200 KM/H 9.8 secondi