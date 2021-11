Peugeot 3008 Coupé: un progetto interessante su base Mustang Mach-E

Proprio come gli altri brand di Stellantis, anche Peugeot ha l’obiettivo di ampliare la sua gamma di veicoli nei prossimi anni, magari con un modello molto simile a quello ipotizzato dal designer presidiamo Kleber Silva: un Peugeot 3008 Coupé. Il designer ha preso come base di partenza la nuova Ford Mustang Mach-E 100% elettrica.

Il SUV compatto a zero emissioni della casa automobilistica statunitense è stato introdotto circa due anni fa ed è disponibile all’acquisto da quasi un anno intero. Nonostante ciò, soltanto di recente sono stati pubblicati in rete i primi progetti digitali con base di partenza proprio la Mustang Mach-E.

Peugeot 3008 Coupé: Kleber Silva ci mostra l’ipotetica versione coupé del SUV

Silva ha chiaramente utilizzato le ultime novità introdotte con la terza generazione della Peugeot 308 per realizzare questo 3008 Coupé. In generale, abbiamo un veicolo molto interessante dal punto di vista estetico, con una carrozzeria bicolore dove il rosso è abbinato a diversi elementi neri, fra cui il tetto, la griglia frontale, le minigonne laterali, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le cornici dei finestrini e le protezioni nere dei passaruota.

Considerando che sul retro del progetto digitale c’è la scritta GT, molto probabilmente Kleber Silva ha preso come base di partenza la Ford Mustang Mach-E GT, ossia la versione ad alte prestazioni del primo Sport Utility Vehicle full electric progettato dal marchio statunitense.

Questo viene fornito con due motori elettrici a corrente alternata (uno installato su ogni asse) abbinato alla trazione integrale, per una potenza complessiva pari a 487 CV e 860 Nm di coppia massima. Questi numeri consentono alla Mustang Much GT di impiegare soli 3,7 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Non mancano delle sospensioni adattive MagneRide 2 e un impianto frenante ad alte prestazioni realizzato da Brembo. Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 88 kWh assicura fino a 500 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica che avviene in 45 minuti dal 10% all’80%.

Ritornando al Peugeot 3008 Coupé, per ora non sappiamo se la casa automobilistica francese intende lanciare sul mercato una versione coupé del suo SUV 3008. Lo scopriremo sicuramente nei prossimi anni.