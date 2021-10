Peugeot 3008 Hybrid: ecco la promo con prima rata dopo un anno

Solo per pochi giorni è ancora disponibile l’offerta promozionale dedicata al Peugeot 3008 Hybrid in allestimento Allure Pack che prevede la possibilità di acquistarlo al prezzo di 36.530 euro anziché 46.530 euro sfruttando il finanziamento Easy I-Move.

In particolare, la promo prevede una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima pari a 30.000 km e il contributo statale di 2500 euro vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 secondo i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2019 e dalle successive integrazioni e aggiornamenti.

Peugeot 3008 Hybrid: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Easy I-Move

L’importo include, inoltre, Iva, messa su strada e 12 mesi di ricariche pubbliche illimitate sul veicolo acquistato nel rispetto delle condizioni di utilizzo. Un uso improprio superiore alla media di ricarica pubblica (circa 160 kWh al mese) potrà comportare la sospensione del servizio per accertamenti sull’utilizzo univoco dello stesso.

Easy I-Move prevede un anticipo di 9475 euro, prima rata di 68,45 euro (pari all’imposta sostitutiva sul contratto), successive 10 rate pari a zero euro e le ultime 24 da 299 euro + la rata finale di 24.811,50 euro (valore futuro garantito).

Le spese di incasso mensili sono di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 27.065 euro, le spese di gestione della pratica di 350 euro e l’importo totale dovuto di 32.056 euro. Gli interessi sono pari a 4084,93 euro, il TAN dell’intero periodo è fisso al 5,5%, quello del periodo di differimento della 0% mentre quello del secondo periodo dell’8,26%. Il TAEG è del 6,34%.

Sotto il cofano del Peugeot 3008 Hybrid troviamo un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da un motore benzina PureTech a quattro cilindri linea da 1.6 litri abbinato a un powertrain elettrico per una potenza complessiva di 225 CV e 300 Nm di coppia massima. Accanto troviamo la trazione anteriore e un cambio automatico a 8 marce.

La batteria da 13,2 kWh assicurata fino a 50 km di autonomia con una singola ricarica. A livello di prestazioni, il SUV ibrido plug-in impiega 8,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 225 km/h (o 135 km/h usando esclusivamente Il powertrain elettrico).

Tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Allure Pack

L’allestimento Allure Pack prevede di serie regolatore/limitatore di velocità programmabile, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, servosterzo, climatizzatore automatico bizona, sistema Visiopark con retrocamera a 180°, cerchi in lega Detroit da 18”, fari DRL a LED ad artiglio, fari posteriori full LED 3D, monitoraggio della pressione degli pneumatici, vetri posteriori e lunotto oscurati, griglia anteriore senza cornice, caricatore di bordo monofase da 3,7 kW, bracciolo centrale con vano portaoggetti, interni in tessuto/TEP, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili e ripiegabili elettricamente e con illuminazione a LED, tergilunotto, vari airbag, pedaliera sportiva in alluminio, Peugeot i-Cockpit con display head-up da 12.3 pollici, volante multifunzione in pelle Pieno Fiore con regolazione in altezza e profondità, monitoraggio a distanza della carica tramite l’app MyPeugeot e precondizionamento dell’abitacolo sempre tramite l’app.

Presenti inoltre Active Safety Pack, poggiatesta posteriori, sistema acustico AVAS, selettore modalità di guida (Electtric, Sport e Hybrid), tre prese da 12V, sedile conducente con regolazione lombare e in altezza, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, cavo di ricarica Tipo 2 monofase da 7,4 kW con custodia dedicata, cavo di ricarica Tipo 2 per presa domestica, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, chiusura centralizzata con telecomando, cinture di sicurezza con pretensionatori, Keyless Access & Start, ABS + AFU, freno di stazionamento elettrico, High Beam Assist, Driver Attention Alert, monitoraggio dell’angolo cieco, illuminazione ambientale, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione antipizzicamento, vari airbag, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Pack Visibilità e sistema di infotainment con display touch HD da 10 pollici, navigatore 3D, Bluetooth, Radio DAB, porta USB e ingresso mini jack.