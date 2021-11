Nuovo Peugeot Landtrek lanciato ufficialmente in Sudafrica

Peugeot ha annunciato che il nuovo Peugeot Landtrek è disponibile all’acquisto in Sudafrica da qualche ora. È il quinto paese a ricevere il pick-up da 1 tonnellata nell’area del Medio Oriente e dell’Africa dopo Marocco, Tunisia, Ghana e Senegal.

La casa automobilistica francese beneficia di una forte eredità nel mercato sudafricano di pick-up. Disponibile nelle versioni doppia cabina 2WD e 4WD con motore diesel da 150 CV e cambio automatico a 6 marce, il nuovo Landtrek rafforza la gamma Peugeot in Sudafrica e aiuterà il marchio del Leone a conquistare nuovi clienti.

Nuovo Peugeot Landtrek: svelato il pick-up per il mercato sudafricano

La robustezza, lo stile accattivante, l’adattabilità e la tecnologia del nuovo modello sono le risorse per aumentare le vendite del marchio del mercato africano per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri. Il nuovo Landtrek ha l’obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento in un mercato che rappresenta circa 300.000 unità di vendita annue nella regione del Medio Oriente-Africa.

Il Sudafrica è un mercato molto importante per Peugeot. Negli ultimi 18 mesi, il brand di Stellantis ha aperto 15 nuove concessionarie e vanta una delle gamme di prodotti più aggiornate disponibili oggi su quel mercato, con l’80% della gamma di vetture rinnovata solo nell’ultimo anno.

Nella progettazione del nuovo Peugeot Landtrek è stata posta particolare attenzione all’affidabilità, alla robustezza e alla facilità di riparazione, che sono tra le principali aspettative degli acquirenti di quel mercato.

Due versioni disponibili

Il veicolo è disponibile nelle versioni 4×2 e 4×4 doppia cabina, soddisfacendo le esigenze sia professionali che familiari, con uno degli allestimenti più apprezzati della categoria e rispondendo alle richieste più esigenti del mercato sudafricano.

Propone fino a 3 tonnellate di capacità di traino e un carico utile che supera la tonnellata. Inoltre, il nuovo Landtrek ha un pianale di carico più utile del segmento. In termini di comfort, il pick-up dispone di tecnologie di bordo all’avanguardia, adattabilità avanzata e piacere di guida tipico di un SUV.

Peugeot ha lavorato a stretto contatto con i migliori fornitori internazionali di Europa, Giappone e Stati Uniti per progettare questo veicolo. Di conseguenza, il nuovo Landtrek punta ai migliori standard sul mercato.

Sono stati percorsi oltre 2 milioni di km di prova su tutti i terreni e tutte le condizioni, in particolare sulle strade africane. In totale saranno disponibili più di 28 accessori dedicati al nuovo pick-up per permettere alle persone di personalizzarlo in base alle esigenze personali.

Design e abitacolo

A livello estetico, abbiamo una griglia verticale con il Leone posizionato al centro e fari verticali con firma luminosa a LED. L’abitacolo è costituito da un display HD da 10 pollici nella parte superiore del cruscotto. Particolare attenzione è stata dedicata ai tre passeggeri posteriori dove troviamo sedili incredibili a 23° per un comfort ancora maggiore.

La modularità del divanetto posteriore della versione doppia cabina aggiunge un’enorme versatilità all’abitacolo, con la possibilità di ribaltare lo schienale in 60/40 o 100%. Inoltre, i cuscini dei sedili posteriori possono anche ribaltarsi in una divisione 60/40 per consentire configurazioni di carico numerose e flessibili.

Una volta ripiegati, gli schienali possono sostenere un carico fino a 100 kg. L’abitacolo è spazioso e confortevole, con una larghezza delle spalle di 1550 mm nella seconda fila e uno spazio per le ginocchia di almeno 50 mm.

Il nuovo Peugeot Landtrek vanta dotazioni di comfort di ultima generazione tipiche di un SUV: connettività avanzata, climatizzatore automatico bizona, supporto Apple CarPlay e Android Auto e hard disk da 10 GB. La sicurezza è garantita da sei airbag, controllo elettronico della stabilità e Hill Descent Control. Inoltre, troviamo Hill Start Assist, Trailer Swing Control e Lane Departure Warning.

Nuovo Peugeot Landtrek: motore

Sotto il cofano è presente un motore turbodiesel da 1.9 litri abbinato a un cambio automatico a 6 marce che sviluppa 150 CV di potenza e 350 Nm di coppia massima grazie a una turbina a geometria variabile come 16 valvole.

Sono disponibili tre modalità di guida chiamate Manual, Sport ed Eco. Il nuovo Landtrek 4×4 permette di stare a proprio agio ovunque grazie alle sue capacità di attraversamento: guado fino a 600 mm, angolo di attacco di 29° o 30° (a seconda della versione), angolo di uscita di 27° o 26°, angolo di dosso di 25° e altezza da terra fino a 235 mm.