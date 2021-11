Stellantis: a Figueruelas già 113 mila auto in meno nel 2021

A causa della mancanza di microchip lo stabilimento Stellantis (ex PSA / Opel) a Figueruelas in Spagna fino ad ora ha accumulato 303 turni di lavoro persi quest’anno, il che significa che più di 113.000 veicoli in meno.

Le stime provengono da fonti sindacali dello stabilimento, poiché l’azienda preferisce per ora non fare valutazioni sull’evoluzione dei volumi produttivi. Non c’è dubbio che la carenza di microchip ha avuto un impatto sui loro risultati al punto che la produzione quest’anno potrebbe essere persino inferiore a quella del 2020, quando era vincolata dalle restrizioni sanitarie.

Stellantis: la crisi del microchip pesa tanto a Figueruelas

Si sono poi raggiunte poco più di 390.000 unità, che hanno rappresentato un calo del 17% rispetto alle 471.000 assemblate nel 2019, in linea con il calo medio del settore in Spagna , che è stato del 18%. Il tasso di produzione dei centri di produzione di veicoli sia in Spagna che in Europa sta rallentando dal dicembre dello scorso anno e ha portato a continue interruzioni nelle principali fabbriche del paese, erte e, persino, tagli della forza lavoro.

Nel caso dello stabilimento aragonese di Stellantis ciò ha comportato l’eliminazione dei due turni notturni che aveva. Il primo è stato abolito lo scorso aprile e ha portato alla perdita di 300 posti di lavoro interinale e il secondo ha cessato l’attività il 4 ottobre, generando un surplus di occupazione che viene alleviato con trasferimenti ad altri stabilimenti del gruppo. I sindacati stimano che negli ausiliari siano spariti altri 700 posti di lavoro interinale.

La riduzione della capacità produttiva sembra stabilizzare l’attività di Figueruelas, che è sulla buona strada per incatenare da quasi un mese senza interruzioni. L’altro strumento per affrontare questi problemi è stato l’erte, che dalla primavera ha utilizzato una ventina degli 80 giorni che al massimo contempla.

