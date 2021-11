Ferrari Purosangue: l’ultimo prototipo avvistato in Germania [Video]

È ormai abbastanza chiaro che Ferrari sta lavorando al suo primo SUV che arriverà sul mercato con il nome di Ferrari Purosangue. Abbiamo già visto svariati prototipi completamente camuffati del misterioso FUV negli ultimi mesi e ora abbiamo la possibilità di rivederlo in azione su strada in un luogo parecchio insolito per un muletto del cavallino rampante.

In particolare, il noto leaker WalkoART ha avuto la possibilità di catturare in video un Purosangue totalmente mimetizzato mentre girava per le strade della Germania. Sfortunatamente, il veicolo dispone ancora del corpo del Maserati Levante, anche se possiamo notare alcuni cambiamenti nella parte posteriore, soprattutto nel paraurti inferiore.

Ferrari Purosangue: ecco le novità rivelate dall’ultimo prototipo camuffato

La disposizione degli aggressivi terminali di scarico presenti sul primo SUV del Tridente è stata modificata sul nuovo Ferrari Purosangue in quanto adesso i terminali sono presenti nel bordo inferiore del paraurti.

Nonostante i tecnici di Maranello utilizzino il corpo del Levante, sappiamo che il nuovo Purosangue sarà un veicolo completamente diverso che sorgerà su una piattaforma differente.

In particolare, il Ferrari Utility Vehicle a quattro porte avrà una carreggiata più ampia (visibile attraverso i passaruota più ampi) e sarà sicuramente più potente come suggerito dai quattro terminali di scarico disposti sul retro. Questo ennesimo avvistamento suggerisce che è solo una questione di tempo prima di iniziare a vedere i primi prototipi con il corpo di produzione finale, anche se sempre completamente camuffati.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, lo storico marchio modenese ha confermato che il Ferrari Purosangue verrà offerto con diversi propulsori, tra cui una versione ibrida plug-in con motore elettrico.

È probabile che Ferrari proponga anche una variante con V12, magari abbinato a più powertrain elettrici. Attesi anche V6 e V8 sotto il cofano. Considerando il programma iniziale del brand di Maranello, il primo SUV sarà svelato a livello globale entro la fine del prossimo anno.