Fiat 500 Spiaggina: nuova serie speciale in soli 200 esemplari

Fiat ha lanciato nelle scorse ore una nuova edizione della Fiat 500 Dolcevita con il nome di Spiaggina. La city car mild hybrid punta su una finitura bianca e blu, una capote nel tipico stile della marina e un equipaggiamento completo. È prevista la produzione di soli 200 esemplari a un prezzo di partenza di 22.990 euro.

La casa automobilistica torinese ha ripreso il nome Spiaggina nel 2018 per battezzare un’edizione speciale dell’iconica vettura. Oggi, Fiat ha deciso di riprenderlo per svelare una nuova special edition.

Fiat 500 Spiaggina: la nuova Dolcevita debutta in esclusiva nel mercato francese

Proprio come il modello precedente, abbiamo di fronte la Fiat 500 con motore a combustione interna e non la nuova generazione con propulsore full electric. Inoltre, la nuova Fiat 500 Spiaggina non utilizza le colorazioni dell’ultima versione proposta in quanto presenta una carrozzeria dipinta di bianco con alcuni tocchi in blu scuro a contrasto.

La nuova 500 Spiaggina si basa sulla Fiat 500C Dolcevita cabriolet. Si riconosce facilmente dalla carrozzeria in Bossanova White e dal tettuccio con righe orizzontali in bianco e blu stile marinaio. La griglia del radiatore, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le cornici dei finestrini, la griglia della presa d’aria anteriore e alcuni inserti del cofano motore sono invece cromati.

Per quanto riguarda l’abitacolo, abbiamo un rivestimento in tessuto blu scuro mentre cruscotto e volante sono bianchi. Il pomello del cambio è avvolto in pelle bianco avorio. La nuova Fiat 500 Spiaggina si posiziona al vertice della gamma della city car.

La sua dotazione di serie si basa su quella proposta dalla versione Dolcevita Plus. Ciò significa che abbiamo il sistema di infotainment Uconnect con display da 7 pollici, navigatore, supporto Apple CarPlay e Android Auto, regolatore di velocità, telecamera posteriore, fari fendinebbia e cerchi in lega Spider da 16”. Non mancano all’appello il climatizzatore automatico e i sensori pioggia e luce che permettono di controllare, rispettivamente, i tergicristalli e i fari.

Come anticipato ad inizio articolo, la nuova Fiat 500 Spiaggina è disponibile in soli 200 esemplari per il mercato francese a un prezzo di listino di 22.990 euro. Sotto il cofano è presente un motore benzina da 1 litro con tecnologia mild hybrid capace di sviluppare una potenza di 70 CV ed è abbinato a un cambio manuale e alla trazione anteriore. La casa automobilistica torinese afferma che consuma 4,8 litri/100 km nel ciclo misto ed emette 109 g/km di CO2 nel ciclo misto.