Nuova Opel Astra ora è ordinabile in Italia da 24.500 euro

La nuova Opel Astra è stata presentata in anteprima mondiale a Russelsheim qualche settimana fa e ora è disponibile per l’ordine in Italia. Con il suo design “Bold and Pure” (audace e puro) e tecnologie innovative e di vertice, la nuova Astra inaugura una nuova epoca. Il prezzo d’ingresso del modello a cinque porte (24.500 euro) è inoltre inferiore a quello del modello precedente.

Numerosi sistemi di assistenza all’avanguardia come l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza, il rilevamento dei pedoni, l’allerta in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata, il riconoscimento dei limiti di velocità o il rilevamento di stanchezza del guidatore sono presenti di serie su ogni versione.

Nuova Opel Astra interni

Nuova Opel Astra: già la versione entry-level offre tutto ciò di cui si ha bisogno per guidare con tranquillità

Prestazioni brillanti sono assicurate fin dal modello d’ingresso dal motore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri con potenza di 110 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Chi preferisce guidare la nuova Opel Astra in modalità elettrica troverà la scelta giusta fin dal lancio sul mercato.

Per la prima volta, infatti, la vettura è disponibile anche in questa variante. I clienti potranno guidare l’Astra ibrida plug-in a partire dall’interessante prezzo di 35.300 euro. Garantisce potenza e massima efficienza: la versione ibrida genera una potenza di 180 CV e una coppia massima di 360 Nm.

In modalità completamente elettrica, la nuova Opel Astra Hybrid Plug-In può percorrere fino a 60 km (nel ciclo WLTP) senza produrre emissioni. A partire dall’inizio del 2023, la gamma sarà completata dalla Opel Astra-e 100% elettrica.

Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel, ha detto: “Il design ‘bold and pure’ di nuova Opel Astra-entusiasmerà molti clienti. Ma il nostro nuovo modello compatto offre molto di più: consumi particolarmente ridotti abbinati a tecnologie innovative e un’ampia gamma di motori, benzina, diesel e plug-in hybrid. I clienti possono scegliere fin da subito la soluzione giusta per loro – in base alle preferenze e al profilo di guida personali. Elettrica, efficiente ed entusiasmante – ecco la nuova Opel Astra”.

Tante novità interessanti come il Pure Panel completamente digitale e il nuovo volto Opel Vizor

La nuova generazione della vettura rappresenta il manifesto stilistico del marchio tedesco. Dinamica come non mai, con superfici nette e tese, con un detox di elementi superflui e con il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor. Questa nuova vettura è stata sviluppata con passione e meticolosità, fino al più piccolo dettaglio.

La nuova Astra si distingue anche per le tecnologie e i sistemi di assistenza presenti a bordo. Parliamo di innovazioni che i clienti possono altrimenti trovare solo su veicoli di segmenti superiori.

All’interno dell’ampia gamma di sistemi disponibili spicca l’ultima evoluzione dei fari attivi IntelliLux LED Pixel composti da 168 elementi a LED e si pone all’avanguardia delle categorie di mercato delle compatte e delle medie.

La nuova generazione della Opel Astra vanta un abitacolo con il Pure Panel completamente digitale che offre ai clienti un’esperienza pura e maggiormente intuitiva. I passeggeri possono utilizzare la vettura in modo intuitivo grazie ai larghissimi display touch, proprio come uno smartphone.