Fiat, Maserati e Alfa Romeo: ecco le novità per il 2022

Il 2022 sarà un anno ricco di novità per Fiat, Maserati e Alfa Romeo. A proposito della casa automobilistica del Biscione, sappiamo già che il 2022 sarà l’anno di debutto del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale che sarà svelato ad inizio anno. La sua produzione a Pomigliano partirà nella seconda metà del prossimo mese di marzo. La commercializzazione del veicolo che prenderà il posto di Alfa Romeo Giulietta sarà avviata nei primi giorni del prossimo mese di giugno.

Fiat, Alfa Romeo e Maserati: le novità in vista del 2022

Per quanto riguarda invece Maserati, le novità principali per il 2022 saranno fondamentalmente due. La prima sarà il debutto del SUV di segmento D Maserati Grecale. Il veicolo originariamente sarebbe dovuto essere presentato a novembre 2021. Ma alcuni imprevisti tra cui la crisi dei microchip che rende ardua la produzione di nuove auto ha consigliato ai dirigenti della casa automobilistica del Tridente di aspettare la prossima primavera per svelare Maserati Grecale. L’altra grande novità per il marchio modenese nel 2022 sarà la nuova GranTurismo che negli scorsi giorni è stata protagonista di nuovi avvistamenti sotto forma di prototipo camuffato.

Infine per quanto riguarda Fiat, non sono previsti nel 2022 nuovi modelli. Tuttavia questo non vuole dire che non ci saranno novità importanti per la principale casa automobilistica italiana. Per il prossimo anno infatti è previsto il debutto delle versioni ibride di Fiat 500X e Tipo. Si tratta di due modelli particolarmente attesi destinati a far aumentare le vendite di questi due modelli della casa italiana. Se per Fiat non ci saranno nuovi modelli, altrettanto non si può dire per Fiat Professional che invece farà debuttare due modelli molto importanti: Ulysse e Scudo.