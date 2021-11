Italian F.4 Championship powered by Abarth: Van Amersfoort Racing vince l’ottava stagione

Si chiude nel segno di Van Amersfoort Racing l’ottava stagione dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth certified by FIA. Il team olandese, grazie ai risultati dei suoi alfieri, ha conquistato il titolo riservato ai team dopo aver vinto il campionato italiano assoluto con Oliver Bearman e quello riservato ai rookie con Nikita Bedrin.

A Monza, il pilota inglese ha centrato la seconda tripletta della stagione ed è arrivato a quota 11 vittorie, avvicinando il record del 2019 di Denis Hauger di 12. Alle spalle del britannico, per tre volte sul podio con un secondo e due terzi posti, c’è Andrea Kimi Antonelli di Prema Powerteam che ha conquistato le tre vittorie rookie mentre i podi sono completati in Gara 1 da Joshua Durksen di Muecke Motorsport, terzo, in Gara 2 dal secondo posto di Sebastian Montoya di Prema Powerteam, in Gara 3 dalla seconda posizione di chi Kirill Smal di Prema Powerteam.

Oliver Bearman di Van Amersfoort Racing

Il circuito di Monza aveva esaltato le caratteristiche di Lorenzo Patrese di AKM Motorsport, autore di tre pole position, ma sfortunato nelle prime due gare prima di conquistare il quarto posto in Gara 3, secondo tra i rookie. Il padovano ha chiuso al terzo posto nella classifica riservata agli esordienti, alle spalle di Bedrin e Conrad Laursen di Prema Powerteam.

“Se ripenso a come era iniziata la stagione mi sembra impossibile essere arrivato a Monza, aver vinto le ultime tre gare, ed essere arrivato a 11 vittorie totali. È stata una stagione esaltante e devo ringraziare il team Van Amersfoort Racing che ha dimostrato di essere molto competitivo vincendo anche tra le squadre e tra i rookie. La strada è ancora lunga, ma la Formula 4 è sicuramente il miglior posto dove iniziare”, ha detto Bearman.

Nonostante un fine settimana non entusiasmante, Nikita Bedrin non si è laureato campione tra gli esordienti. “Sono molto felice per questo risultato, anche se mi dispiace non essere riuscito a lottare per la classifica assoluta a causa di alcuni errori commessi nel corso della stagione. Credo di essere migliorato molto durante l’anno e, in quest’ultimo round, ho dovuto amministrare, attendendo i risultati dei miei avversari. Anche con un po’ di fortuna sono riuscito a vincere il titolo. Sono contento anche per Ollie e per la squadra per aver conquistato un risultato molto importante”, ha commentato Bedrin.

La classifica dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth è così composta:

Oliver Bearman di Van Amersfoort Racing: 343 Tim Tramnitz di US Racing: 232 Kirill Smal di Prema Powerteam: 198 Sebastian Montoya di Prema Powerteam: 194 Leonardo Fornaroli di Iron Lynx: 180