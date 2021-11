Nuova Ferrari Icona: l’ultimo prototipo in attesa della presentazione

Manca ormai davvero poco alla presentazione ufficiale della nuova esclusiva vettura appartenente alla serie Icona di Ferrari.

La conferma è arrivata direttamente da Benedetto Vigna, nuovo CEO della casa automobilistica modenese, che durante la prima conference call con gli analisti ha ammesso orgogliosamente che una nuova sorpresa è in arrivo con la presentazione a metà di questo mese del secondo veicolo appartenente alla famiglia Icona.

Nuova Ferrari Icona prototipo profilo laterale

Nuova Ferrari Icona: proseguono i test su strada della nuova ed esclusiva hypercar

Questa notizia ha confermato tutte le varie indiscrezioni che annunciavano proprio l’arrivo di una nuova hypercar durante il mese di novembre, con la Ferrari LaFerrari Aperta come base di partenza.

Ciò viene dimostrato ancora una volta dall’ennesimo prototipo avvistato su strada nelle scorse ore dal solito Walter Vayr che ha pubblicato delle foto spia su Facebook. In particolare, possiamo vedere in azione un prototipo completamente camuffato de LaFerrari Aperta mentre viene testato su strada.

Sin dall’inizio, infatti, il cavallino rampante ha utilizzato il corpo dell’hypercar scoperta per testare la nuova Ferrari Icona e soprattutto per non rivelare a tutti le sue forme. Al momento conosciamo pochissime informazioni sulla nuova Icona. Sicuramente si tratterà di una vettura prodotta in pochissimi esemplari e tra l’altro pare che siano stati già tutti venduti ad alcuni fortunati clienti dello storico brand di Maranello.

In base agli ultimi rumor emersi in rete, la nuova Ferrari Icona dovrebbe avere la stessa monoscocca in fibra di carbonio della Ferrari LaFerrari Aperta, con il motore V12 aspirato da 6.5 litri montato in posizione posteriore-centrale derivato da quello della 812 Competizione, in cui riesce a sviluppare ben 830 CV di potenza senza l’ausilio della tecnologia ibrida. Nella nuova hypercar potrebbe non essere adottata alcuna forma di ibridazione.

A livello estetico, l’esclusiva vettura si ispirerà alla bellissima Ferrari 330 P4. Il 15 novembre, Ferrari avrebbe già fissato una presentazione privata riservata ai clienti mentre il debutto al pubblico dovrebbe avvenire il 21 dello stesso mese.

Ricordiamo, infine, che la serie Icona è costituita attualmente solo dalle Monza SP1 ed SP2 (rispettivamente monoposto e biposto), anche se prodotte in tiratura limitata e che condividono la meccanica con la 812 Superfast.