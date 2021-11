La nuova Ferrari Icona debutterà alle Finali Mondiali del Mugello?

La nuova hypercar appartenente alla serie Icona di Ferrari sarà presentata verso la metà del mese di novembre. La conferma è giunta nelle scorse ore dal nuovo CEO del Cavallino Rampante, Benedetto Vigna, che durante la prima conference call con gli analisti ha ammesso: “sono davvero orgoglioso di annunciare a tutti i nostri fedeli membri della famiglia Ferrari che una nuova sorpresa è in arrivo con la presentazione a metà di questo mese del nostro secondo modello della famiglia Icona”. Una notizia che conferma quanto precedentemente sfuggito con l’invito riservato ad alcuni fidati clienti che annunciava appunto l’arrivo della nuova hypercar durante il mese di novembre.

Della nuova Ferrari Icona non sappiamo molto, sebbene stiano circolando alcuni prototipi dalle parti di Maranello ormai da qualche mese. Di certo c’è che dovrebbe trattarsi di una serie limitatissima, pare già tutta quanta venduta ad alcuni fortunati già clienti del Cavallino Rampante.

La nuova Icona di Ferrari dovrebbe disporre della medesima monoscocca in fibra di carbonio della Ferrari LaFerrari Aperta con motore V12 posteriore centrale derivato da quello utilizzato per la 812 Competizione con possibile incremento dei valori di potenza erogata. Pare sia esclusa ogni forma di ibridazione, mentre dal punto di vista stilistico il Centro Stile capitanato da Flavio Manzoni pare si sia ispirato alla bellissima Ferrari 330 P4.

La Ferrari Icona potrebbe essere presentata al Mugello

Trovano quindi sempre più conferme le voci che vorrebbero il debutto della nuova hypercar della serie Icona, presso le Finali Mondiali Ferrari in programma al Mugello proprio dal 16 al 22 novembre prossimi. L’occasione si renderebbe propizia per presentare ad un vasto pubblico l’ultimo ritrovato in termini di tecnologia, stile e prestazioni del Cavallino Rampante. Si tratterebbe della prima hypercar Ferrari nata sotto la gestione di Benedetto Vigna che è divenuto ufficialmente CEO del costruttore di Maranello lo scorso 1 settembre.

Nello specifico, dopo una presentazione privata e riservata ai clienti in programma il 15 novembre prossimo, la hypercar sarà presentata davanti agli occhi di tutti il 21 novembre. La nuova hypercar sostituirà le già esclusive Ferrari Monza SP1 ed SP2; come queste si baserà quindi su un modello, appunto iconico, del passato perlomeno dal punto di vista stilistico.