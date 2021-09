Peugeot e-208 a 129 euro al mese con ricariche illimitate

Peugeot ha deciso di rinnovare a settembre la promozione dedicata alla nuova Peugeot e-208 100% elettrica attraverso il finanziamento I-Move Avantage Elettrici. In particolare, la promo consente di acquistare la vettura a zero emissioni pagando mensilmente 129 euro.

La promo prevede una durata contrattuale pari a 36 mesi, una percorrenza massima di 30.000 km, un anticipo di 5673 euro e una rata finale (valore futuro garantito) di 16.294 euro con TAN al 4,5% e TAEG al 5,73%. Il prezzo di listino è pari a 35.150 euro, in promo a 23.150 euro per la Peugeot e-208 Active Pack.

Peugeot e-208: scopriamo il finanziamento I-Move Avantage Elettrici

Il canone mensile include anche sei mesi di ricariche pubbliche illimitate sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni di utilizzo. Da precisare che IPT e imposta di bollo sono escluse. Il prezzo promozionale include il contributo statale di 6000 euro vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 che rispetti i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2019.

Il finanziamento I-Move Avantage Elettrici prevede un’imposta sostitutiva sul contratto di 44,57 euro, spese di incasso mensili di 3,50 euro e spese per la pratica di 350 euro. L’importo totale del credito è di 17.477 euro, gli interessi di 2300 euro mentre l’importo dovuto è di 20.299 euro. Il calore mensile include anche il servizio facoltativo Efficiency con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km al costo mensile di 15,40 euro.

Sotto il cofano della nuova Peugeot e-208 Active Pack è presente un motore elettrico da 136 CV e 260 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 8,1 secondi mentre la velocità massima è pari a 150 km/h. La batteria agli ioni di litio da 50 kWh assicura fino a 350 km di autonomia nel ciclo WLTP con una sola ricarica. Quest’ultima avviene in soli 30 minuti utilizzando la ricarica rapida fino a 100 kW.

Ecco la dotazione di serie dell’allestimento Active Pack

Fra le caratteristiche dotazioni proposte di serie dell’allestimento Active Pack abbiamo fari anteriori Eco LED, sistema Keyless, ABS + AFU, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, cruise control, vari airbag, climatizzatore automatico, chiusura automatica delle portiere in seguito alla partenza, monitoraggio della pressione degli pneumatici, limitatore di velocità, assistenza alla partenza in salita e accensione automatica dei fari.

Troviamo inoltre volante in pelle con comandi e regolazioni in altezza e profondità, sedile del guidatore con regolazione in altezza, cavo di ricarica standard, interni in tessuto, sistema di infotainment con display touch da 7”, mirrorscreen e Radio DAB con sei altoparlanti, controllo elettronico della stabilità e della trazione, tergicristallo automatico, cerchi da 16” e specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI