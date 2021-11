Peugeot registra il miglior risultato di vendite in Brasile negli ultimi nove anni

Peugeot continua a ritmo sostenuto con le vendite in Brasile. La casa automobilistica francese ha registrato una crescita del 147% da gennaio a ottobre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2020. Nei primi 10 mesi del 2021, il mercato brasiliano è cresciuto dell’8,3%.

Con 23.001 unità vendute, il marchio di Stellantis ha venduto il 75,8% in più di auto rispetto allo scorso anno. Il risultato registrato il mese scorso porta numeri ancora più impressionanti: rispetto a ottobre 2020, Peugeot è cresciuta del 150% e ha raggiunto una quota di mercato pari al 2%, una performance che non otteneva da agosto 2012.

Peugeot: le vendite sono cresciute del 147% nei primi 10 mesi del 2021

In altre parole, si tratta del miglior risultato in oltre nove anni. La casa del Leone continua con buoni risultati anche nel periodo pre-pandemia. Sono stati immatricolati il 30,7% in più di veicoli rispetto al 2019, quando erano stati venduti 17.596 esemplari.

Parliamo di una performance sorprendente dal momento che il mercato è diminuito del 25%, totalizzando 1.627.575 unità mentre nello stesso periodo del 2019 se ne contavano 2.177.077.

André Montalvão, responsabile delle operazioni commerciali di Peugeot Brasile, ha detto: “Peugeot sta vivendo un momento speciale in Brasile, con risultati sempre migliori mese dopo mese. Mantiene la sua crescita ben al di sopra della media del mercato nazionale, anche con uno scenario economico in calo. Il brand mantiene una forte sinergia tra tutte le aree per dialogare meglio con il profilo del consumatore brasiliano. Oltre all’importante lavoro con la rete di concessionari e post-vendita, concentrandosi sulla qualità dei prodotti e del servizio”.

Tra le più vendute nel segmento B delle hatch abbiamo la Peugeot 208 che ancora una volta ha spinto i risultati, registrando, nel cumulato fino a ottobre, circa cinque volte in più di unità vendute (12.878) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (2211).

Da gennaio ad ottobre, la 208 è stata quella che è cresciuta maggiormente con una quota di mercato all’interno del segmento con motore superiore a 1 litro. Parliamo del 9,1% rispetto all’1,2% di quota dello scorso anno e una crescita del 482% in volumi di vendite. Oltre al successo commerciale, la nuova Peugeot 208 ha già vinto quattro importanti premi di settore.