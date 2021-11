Fiat 500X Cult diesel in promozione a 260 euro al mese

Fino a lunedì 8 novembre 2021 è possibile acquistare la Fiat 500X Cult con motore diesel al prezzo promozionale di soli 16.500 euro anziché 20.000 euro (18.500 euro con incentivo statale e 24.000 euro come prezzo di listino) sfruttando il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

L’offerta promozionale è valida in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2010 e da almeno 12 mesi di proprietà dell’intestatario o di un suo familiare convivente. L’incentivo statale della fascia 61-135 g/km è pari a 1500 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2000 euro + IVA.

Fiat 500X Cult: per pochi giorni è disponibile a 16.500 euro la versione con motore diesel

In particolare, il finanziamento Contributo Prezzo per la 500X Cult diesel prevede anticipo zero, una durata contrattuale di 84 mesi e 260,50 euro al mese per 84 mesi. L’importo include le spese d’incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata.

L’importo totale del credito è di 17.099 euro con inclusi servizio marchiatura di 200 euro, Polizza Pneumatici di 58 euro, spese istruttoria di 325 euro e bolli di 16 euro mentre gli interessi sono di 4468,88 euro. Le spese di invio del rendiconto cartaceo sono di 3 euro all’anno, l’importo totale dovuto è di 21.85,88 euro, il TAN è fisso al 6,85% mentre il TAEG all’8,74%.

La Fiat 500X Cult oggetto della promozione nasconde sotto il cofano il motore diesel Multijet a quattro cilindri linea da 1.3 litri capace di sviluppare 95 CV di potenza a 3750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 rapporti.

Fiat sostiene che il crossover impiega 13,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 175 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4 litri ogni 100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 106 g/km.

Ecco la dotazione di serie offerta dall’allestimento Cult

L’allestimento Cult propone di serie impianto audio con quattro altoparlanti, climatizzatore manuale con filtro antipolline, cruise control con limitatore di velocità, quadro strumenti con display TFT da 3.5 pollici, sistema di assistenza alla partenza in salita, servosterzo, cerchi da 16”, correttore assetto fari, kit riparazione pneumatici Fix & Go, fari alogeni con DRL, paraurti in tinta con la carrozzeria, monitoraggio della pressione degli pneumatici, spoiler posteriore, tergilunotto e specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, funzione riscaldamento e indicatori di direzione integrati.

Presenti inoltre maniglie delle portiere, modanatura frontale e modanatura del portellone con finitura cromata, volante in poliuretano con regolazione in altezza e profondità, plancia con fascia in blu opaco, sedile posteriore sdoppiabile 60/40, ABS, vari airbag, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Intelligent Speed Assist, Lane Departure Warning, cintura di sicurezza con pretensionatori, riconoscimento dei cartelli stradali, freno di stazionamento elettrico, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori e sistema Uconnect con radio DAB e connettività Bluetooth.