Maserati GranTurismo 2022: ecco le foto spia dell’ultimo prototipo

Maserati ha deciso di interrompere la produzione della Maserati GranTurismo nel 2019 per dedicarsi ad altri progetti più importanti. Tuttavia, la casa automobilistica modenese ha confermato di recente che sta lavorando sulla nuova generazione e ciò viene confermato da diversi prototipi avvistati sulle strade pubbliche.

Alcune di queste foto sono state condivise anche dalla stessa Maserati. L’ultimo muletto completamente camuffato è stato visto sulle strade di Modena e immortalato in varie foto spia dal solito leaker Walter Vayr.

Maserati GranTurismo 2022 profilo laterale

Maserati GranTurismo 2022: nuovo avvistamento della prossima generazione della vettura

Molto probabilmente, il marchio di Stellantis sta lavorando su un nuovo linguaggio di design, nonostante alcune somiglianze con la precedente generazione. In particolare, troveremo un frontale più pronunciato, dei fari più piccoli, un retro più inclinato e dei fari posteriori più sottili.

Complessivamente, la nuova GranTurismo sembra più piccola rispetto a prima. Sappiamo che la nuova generazione della Maserati GranTurismo sarà una delle prime auto completamente elettriche progettate dal Tridente (assieme alla GranCabrio).

Si dice che verrà offerta anche una variante ibrida plug-in basata su una versione depotenziata del Nettuno V6 biturbo da 3 litri che ha debuttato con la MC20. Purtroppo, anche questo prototipo è stato nascosto pesantemente dal camuffamento, quindi non possiamo ancora apprezzare il suo design finale. Inoltre, non rivela novità rispetto ai precedenti avvistamenti.

Si tratta comunque della versione con motore a combustione interna in quanto sul retro ci sono ben quattro terminali di scarico di forma circolare (due disposti su ogni lato). La nuova Maserati GranTurismo dovrebbe essere proposta sotto forma di un’elegante coupé 2+2 con motore posizionato anteriormente, all’interno di un lungo cofano e con trazione posteriore.

Dovrebbe basarsi su una nuova piattaforma in alluminio proposta in più versioni, fra cui la già citata full electric con propulsore Folgore da circa 700 CV di potenza. La variante con motore V6 biturbo dovrebbe erogare invece meno potenza rispetto a quanto proposta sulla MC20, in cui riesce a produrre 630 CV e 730 Nm di coppia massima.

Non ci resta a questo punto che attendere i prossimi giorni per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sulla Maserati GranTurismo 2022.