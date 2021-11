Peugeot sempre più leader di mercato in Spagna

Arrivano buone notizie per Peugeot dalla Spagna. Infatti la casa automobilistica di Sochaux che fa parte del gruppo Stellantis ha immatricolato 72.590 veicoli commerciali e autovetture in Spagna tra gennaio e ottobre, pari a una quota dell’8,7 per cento, raggiungendo così gli ultimi due mesi dell’anno in condizioni “favorevoli” per concludere l’anno come leader di mercato nel settore passeggeri auto e veicoli commerciali in Spagna, secondo una dichiarazione della casa automobilistica del leone.

Peugeot domina in Spagna ad ottobre e in tutto il 2021

Nel solo ottobre, Peugeot ha immatricolato 7.169 veicoli, rappresentando una quota del 10,3 per cento del mercato auto spagnolo. Per quanto riguarda i modelli, spicca la performance del SUV 2008, che con 2.232 unità vendute è leader di mercato per le autovetture, secondo i dati forniti nelle scorse ore dalla stessa azienda. Inoltre, un altro SUV del marchio del Leone e cioè la nuova Peugeot 3008, chiude il mese in quarta posizione (1.434 unità), mentre la Peugeot 208 è decima con 1.057 unità consegnate ai suoi clienti spagnoli.

Il SUV 2008 è ancora una volta il modello più venduto in assoluto in Spagna

Per quanto riguarda i veicoli elettrificati, la nuova Peugeot 3008 Hybrid rimane “il grande punto di riferimento” del mercato auto spagnolo. Il SUV ibrido plug-in del marchio automobilistico transalpino chiude ottobre come l’auto elettrificata più venduta nel mercato delle auto ibride plug-in e anche quest’anno, con 3.319 immatricolazioni e una quota del 9,8 per cento. Insomma belle notizie dalla Spagna per la casa francese che spera di continuare sulla stessa falsariga anche negli ultimi due mesi dell’anno per ribadire la sua supremazia sulle altre case automobilistiche in questo importante mercato auto.

