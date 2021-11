Peugeot vince diversi premi grazie ai suoi veicoli commerciali leggeri

Il Peugeot e-Partner si è aggiudicato i premi Best Electric Van Overall e Van of the Year durante i What Car? Van and Commercial Vehicle of the Year, oltre ad altri tre premi Best for Practicality per Partner, Expert e Boxer.

Il pluripremiato e-Partner è una scelta molto popolare fra la clientela business per via della sua autonomia che arriva fino a 275 km nel ciclo WLTP e per il carico utile competitivo fino a 800 kg. What Car? ha elogiato i costi di gestione del van 100% elettrico e ha notato la sua praticità come fattori chiave nei criteri vincenti.

Peugeot e-Expert

Peugeot: l’e-Partner 100% elettrico è stato elettro Van of the Year da What Car?

Nella sotto categoria Small Van, il Peugeot Partner si è aggiudicato il primo posto assieme ai modelli di Citroën e Opel, nonché al Toyota ProAce City. Il Partner dispone di un volume di carico di 4,4 m³ ed è dotato della tecnologia più recente per aiutare a mantenere i conducenti al sicuro, come l’indicatore di sovraccarico. Questo avverte il guidatore nel momento in cui si trovano entro il 10% del peso lordo massimo del veicolo e fornisce un secondo avviso se viene superato il limite.

Il Peugeot Expert ha vinto il premio Best for Practicality nella sotto categoria Medium Van, riconoscimento condiviso con Citroën Dispatch, Toyota ProAce e Opel Vivaro. L’Expert vanta un volume di carico massimo di 6,6 m³ e un carico utile fino a 1446 kg ed è disponibile nelle versioni Compact, Standard e Long. Il Peugeot Expert può essere scelto anche come furgone in grado di ospitare fino a sei persone.

Peugeot Boxer

Infine, il Peugeot Boxer ha ottenuto un’altra vittoria nella sotto categoria Large Van con il premio Best for Practicality accanto a Fiat Ducato, Opel Movano e Citroën Relay. Il veicolo commerciale leggero più grande della casa del Leone è disponibile in diverse dimensioni di carrozzeria, con uno spazio di carico interno che va da 8 a 17 m³ e un carico utile massimo di 1870 kg.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “È fantastico che tutti e tre i nostri modelli LCV siano stati riconosciuti da What Car? per la loro praticità ai vertici della categoria, dimostrando che qualunque sia la dimensione di cui hanno bisogno i clienti dei furgoni, Peugeot ha un’opzione per soddisfare tutte le esigenze. Con l’aggiunta dell’e-Partner e dell’e-Boxer, è stato un anno di grande successo per la gamma di veicoli commerciali leggeri di Peugeot, quindi è particolarmente piacevole ricevere un ulteriore riconoscimento dei punti di forza dei nostri modelli da un titolo così apprezzato“.