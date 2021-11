Lancia Ypsilon Hybrid Silver a 129 euro al mese con finanziamento

La nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic è protagonista di un’interessante offerta promozionale valida fino al 15 novembre 2021 o all’esaurimento del plafond incentivi statali ecobonus. In particolare, attraverso il finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank, è possibile acquistare la Ypsilon Hybrid EcoChic Silver al prezzo promozionale di 9950 euro anziché 12.950 euro (11.450 euro con incentivo statale e 15.400 euro come prezzo di listino).

L’offerta è valida solo in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2010 e da almeno 12 mesi di proprietà dell’intestatario o di un suo familiare convivente. Il prezzo non include IPT e contributo PFU.

Lancia Ypsilon Hybrid: 9950 euro anziché 15.400 euro grazie a Contributo Prezzo Be-Hybrid

In questo caso, l’incentivo statale nella fascia 61-135 g/km è pari a 1500 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2000 euro + IVA.

Contributo Prezzo Be-Hybrid prevede un anticipo di 1980 euro, una durata contrattuale di 37 mesi, 129 euro al mese per 36 mesi (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e rata finale residua di 5509,33 euro (valore garantito futuro). Dopo tre anni si è liberi di restituirla. L’importo totale del credito è di 8536,55 euro con inclusi servizio marchiatura di 200 euro, Polizza Pneumatici di 25,55 euro, spese istruttoria di 325 euro e bolli di 16 euro.

Gli interessi sono pari a 1490,78 euro e le spese di invio del rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, l’importo totale dovuto e di 10.162,33 euro, il TAN è fisso al 6,85% mentre il TAEG all’11,01%. Da precisare che è prevista una percorrenza massima di 45.000 km. In caso di superamento bisognerà pagare 0,05 euro per ogni chilometro di percorso.

Sotto il cofano della nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic Silver è presente il motore benzina Firefly a tre cilindri in linea da 1 litro con tecnologia mild hybrid in grado di sviluppare 70 CV di potenza a 6000 g/min e 92 Nm di coppia massima a 3500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

La casa automobilistica torinese afferma che la vettura impiega 14,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima è di 163 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è di 4 litri ogni 100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 90 g/km.

Tutta la dotazione offerta di serie dall’allestimento Silver

L’allestimento Silver propone di serie climatizzatore manuale con filtro antipolvere, servosterzo, cerchi da 15”, correttore assetto fari, kit riparazione pneumatici Fix & Go, tergilunotto, monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli elettrici anteriori, sedile guidatore regolabile in altezza e sedile posteriore con schienale sdoppiato 50/50.

Presenti inoltre volante con regolazione in altezza e profondità, Radio DAB Uconnect con comandi al volante, airbag laterali, sistema ISOFIX, cintura di sicurezza con pretensionatori, telecomando apertura/chiusura porte, sistema Start & Stop, ABS + EBD, connettività Bluetooth, porta USB, controllo elettronico della stabilità, sistema ASR e sistema di assistenza alla partenza in salita.