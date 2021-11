Fiat Pulse Abarth: ecco la versione ad alte prestazioni [Render]

Prima che Fiat rivelasse ufficialmente il nuovo Fiat Pulse, un noto sito Web brasiliano ha rivelato che avrebbe ottenuto una versione Abarth. Questo modello darebbe alla casa automobilistica torinese un nuovo veicolo con lo stemma dello Scorpione.

Un altro sito Web ha confermato le informazioni e un renderista ha deciso di ipotizzare come sarebbe l’aspetto finale del presunto Fiat Pulse Abarth. Si tratta di Kleber Silva, designer che abbiamo conosciuto già diverse volte in precedenza.

Fiat Pulse Abarth, render della tre quarti posteriore

Fiat Pulse Abarth: Kleber Silva ci mostra come sarebbe la versione ad alte prestazioni

In base a quanto riportato, la versione ad alte prestazioni del nuovo SUV compatto brasiliano nasconderebbe sotto il cofano un motore turbo a quattro cilindri da 1.3 litri che Stellantis attualmente utilizza in Jeep Compass e Fiat Toro.

Con alimentazione tramite etanolo, il propulsore riesce a sviluppare 182 CV di potenza. Tuttavia, Abarth utilizzerebbe una configurazione ancora più potente del powertrain. Inoltre, lo Scorpione si occuperebbe di modificare anche le sospensioni e l’impianto frenante per rendere il Pulse Abarth molto divertente da guidare su strada.

L’altezza da terra dovrebbe essere ridotta grazie alle modifiche apportate alle sospensioni mentre l’impianto frenante avrebbe dischi e pinze più grandi con più pistoni. La casa automobilistica torinese si occuperebbe poi del design del Fiat Pulse Abarth, ipotizzato da Silva in alcuni render che trovate nell’articolo.

Il designer brasiliano ha deciso di creare questo progetto non appena ha saputo della notizia di un possibile arrivo sul mercato di questo veicolo. Dando un’occhiata alle immagini possiamo vedere nuovi paraurti, scritta Abarth sulle portiere e altri dettagli che lo contraddistinguono dal modello standard.

Maggiori informazioni sul presunto modello potrebbero arrivare nel corso del 2022. Inoltre, bisogna considerare la popolarità che un veicolo simile darebbe allo storico brand torinese nel mercato latinoamericano. Per ora, il Fiat Pulse standard è riuscito già a conquistare un certo successo in Brasile con oltre 5500 unità preordinate in sole 96 ore dall’apertura degli ordini.