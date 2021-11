Peugeot 3008 HYbrid4: 10 anni fa nasceva il primo ibrido diesel al mondo

Esattamente 10 anni fa nasceva il primo ibrido diesel al mondo. Peugeot, infatti, faceva debuttare nel suo listino la versione con due motori del crossover Peugeot 3008, nato due anni prima e disponibile fino ad allora con motori diesel o benzina.

Con il lancio del Peugeot 3008 HYbrid4 con motorizzazione full hybrid, la casa automobilistica francese fu la prima al mondo a proporre un’offerta inedita in materia di libertà e di sensazioni di guida.

Peugeot 3008 HYbrid4 sistema full hybrid diesel-elettrico

Peugeot 3008 HYbrid4: sono trascorsi 10 anni dal lancio del primo veicolo con propulsione diesel-elettrica

A distanza di un decennio, le richieste del mercato sono profondamente cambiate e Peugeot oggi è in grado di anticipare ancora una volta i tempi, offrendo il 70% dei suoi modelli anche in versione elettrificata (percentuale che passerà al 100% nel 2024).

Il discendente concettuale del 3008 HYbrid4 diesel di allora è il nuovo Peugeot 3008 Hybrid che abbina un propulsore a benzina PureTech turbo ad uno o due powertrain elettrici, capace di offrire prestazioni di grande spessore e consumi ed emissioni da record, con la possibilità di viaggiare in full electric fino a 60 km con una sola ricarica.

Il 3008 HYbrid4 diesel di allora era un’inedita offerta nel mercato dell’auto che collegava il forte interessamento del pubblico per le motorizzazioni a gasolio con le grandi potenzialità della propulsione elettrica sviluppata da Peugeot da diverso tempo su altri modelli.

Era un periodo in cui la propulsione ibrida non era ancora così diffusa e le poche auto dotate di questa tecnologia prevedevano tutte l’abbinamento di un motore elettrico a uno a benzina, mai a uno diesel.

La propulsione ibrida era stata progettata e studiata dalla casa del Leone anni prima. Uno dei concetti più significativi fu la 308 di prima generazione che nel 2007 venne presentata come prototipo con alimentazione diesel + elettrico. Infatti, il motore HDi da 1.6 litri era stato abbinato a un propulsore elettrico capace di sviluppare 22 CV, allo scopo di ridurre i consumi del 30%.

Con il lancio del Peugeot 3008 HYbrid4 con motorizzazione full hybrid, nel 2016 Peugeot fu la prima casa automobilistica al mondo a proporre un modello di serie con tale tecnologia e fu un’offerta inedita in materia di libertà e di sensazioni di guida.

Il motore elettrico da 37 CV muoveva le ruote posteriori

Il 3008 HYbrid4 combinava un motore diesel HDi FAP da 2 litri con potenza di 163 CV e un propulsore elettrico da 37 CV alimentato da una batteria disposta sul retro, tra i due assali, per concentrare le masse.

La scelta di usare un’unità diesel derivava dei bassi consumi ed emissioni di CO2 caratteristici di quel motore e per la profonda conoscenza del brand di Stellantis della tecnologia e-HDi (il sistema Stop & Start di allora) che consentiva di effettuare molteplici partenze in modo silenzioso e in assenza di vibrazioni.

Il Peugeot 3008 HYbrid4 con motorizzazione diesel-ibrida permetteva di disporre di quattro ruote motrici grazie al motore termico presente anteriormente e a quello elettrico disposto sul retro. In questo modo non c’era bisogno di un albero di trasmissione come nelle vetture 4×4 tradizionali. Il gruppo propulsore ibrido garantiva 200 CV di potenza e la possibilità di viaggiare in modalità a zero emissioni per brevi tratti.

Il guidatore aveva la possibilità di usufruire di quattro modalità di guida: ZEV per quella a emissioni zero, 4WD per l’attivazione permanente delle quattro ruote motrici, Sport per far ricorso a tutta la potenza disponibile per una guida dinamica e Auto per gestire le diverse alimentazioni in maniera sinergica ed efficiente in funzione della condizione di guida del momento.