Jeep Renegade 2023 avrà solo il motore T270 da 1.3 litri

Nelle scorse ore è stato confermato che il Jeep Renegade 2023 arriverà sul mercato brasiliano soltanto con il motore turbo benzina T270 da 1.3 litri.

Con la trazione 4×2, il cambio sarà automatico a 6 marce mentre le versioni 4×4 avranno una trasmissione automatica a 9 velocità realizzata da ZF. Il SUV compatto sarà offerto nelle versioni Sport, Longitude e Limited con trazione 4×2 mentre quella 4×4 sarà disponibile solo sugli allestimenti S e Trailhawk.

Jeep Renegade 2023 tre quarti posteriore

Jeep Renegade 2023: il prossimo restyling verrà offerto solo con il turbo benzina T270

La settimana scorsa, i media brasiliani hanno dichiarato che la casa automobilistica statunitense stava studiando delle versioni 4×2 per il Renegade 2023 con motori T200 da 1 litro con cambio CVT e T270 da 1.3 litri con cambio AT6.

Alla fine, Jeep potrebbe aver optato per la seconda configurazione per il prossimo restyling del SUV compatto. Il motore T270 1.3 per il Jeep Renegade 2023 propone una potenza di 180 CV con alimentazione tramite benzina e 185 CV con etanolo e una coppia massima di 270 Nm, indipendentemente dal tipo di carburante.

Come già anticipato in diverse indiscrezioni, il nuovo Renegade perderà i motori turbodiesel da 2 litri e benzina E.torQ 1.8. L’uscita dalla gamma del propulsore a gasolio è per ragioni di mercato, dal momento che dal lancio del SUV, avvenuto nel 2015, le vendite complessive con questo powertrain hanno rappresentato solo il 10%. La seconda unità uscirà a causa delle nuove normative sulle emissioni Proconve PL7.

Il Jeep Renegade 2023 con tubo benzina 1.3 avrà anche dei nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come la frenata automatica di emergenza con rilevamento dei pedoni, il rilevatore di stanchezza del conducente, il cruise control adattivo, il monitoraggio del cambio di corsia, il cambio automatico dei fari e il riconoscimento dei cartelli stradali.