Jeep Renegade 2023 potrebbe avere solo il motore T270 1.3

Jeep sta attualmente valutando i motori T200 da 1 litro con cambio automatico CVT e trazione 4×2 e da 1.3 litri con trasmissione automatica a 9 rapporti e trazione 4×2 per il Jeep Renegade 2023. Tuttavia, addetti ai lavori sostengono che potrebbe debuttare solo con il motore 1.3 abbinato alla trazione integrale 4×4 e a un cambio automatico a 9 marce.

Il Renegade 2023 dovrebbe salire di livello e non essere più il SUV entry-level di Stellantis. Quest’ultimo ruolo sarà ricoperto dal nuovo Fiat Pulse lanciato di recente che in soli quattro giorni ha raccolto già 5500 ordini in Brasile.

Jeep Renegade 2023 tre quarti posteriore

Jeep Renegade 2023: sotto il cofano potrebbe esserci solo il turbo benzina T270 da 1.3 litri

Secondo i media brasiliani, soltanto il motore turbo benzina T270 da 1.3 litri, abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti e alla trazione 4×4, sarebbe stato confermato per il model year 2023. La casa automobilistica americana starebbe però provando altre opzioni, fra cui il T270 1.0 con cambio CVT e trazione 4×2 e T270 1.3 con cambio AT6 e trazione 4×2.

Il Renegade 2023 potrebbe partire da 120.000 R$ (18.696 euro) in Brasile, posizionandosi al di sopra del nuovo Pulse, la cui variante top di gamma Impetus arriva a 115.000 R$ (17.917 euro). Se manterrà solo il motore T270 da 1.3 litri con trasmissione automatica a 9 velocità e trazione integrale 4×4, il Jeep Renegade 2023 sarà offerto nelle versioni Longitude, Trailhawk e S.

Il powertrain turbo benzina da 1.3 litri riesce a sviluppare fino a 185 CV di potenza e 270 Nm di coppia massima. Nelle scorse ore è stato avvistato su strada anche un prototipo completamente camuffato in versione Trailhawk con nuovi cerchi da 17” abbinati a pneumatici 215/60 R17.

Come riportato già in precedenza, il nuovo restyling del Jeep Renegade perderà i motori turbodiesel da 2 litri ed E.torQ da 1.8 litri a causa delle nuove normative sulle emissioni Proconve PL7. Con l’uscita dalla gamma della variante diesel, il Renegade 2023 avrà la trazione integrale 4×4 semplificata. Nonostante ciò, ci sarà comunque il selettore della modalità di guida.

A livello estetico, ci aspettiamo anche diverse modifiche, fra cui un riposizionamento dei fari e delle luci di marcia diurna, una nuova disposizione interna degli elementi, dei fari full LED in stile Commander, un nuovo paraurti e tanto altro ancora.