Ferrari 812 Competizione: nuovi video su strada

Un paio di video di Varryx mostrano due esemplari della Ferrari 812 Competizione condotti a Maranello dai collaudatori della casa del “cavallino rampante“, nei pressi degli stabilimenti della casa emiliana. Questa vettura in serie speciale segna un progresso nei contenuti tecnici, prestazionali ed estetici rispetto alla 812 Superfast, da cui deriva.

Le sue vette sono ancora più elevate, per la gioia degli appassionati e, soprattutto, dei fortunati proprietari, che potranno giovarsi delle sue doti, anche en plein air con la versione a cielo aperto, pure lei in tiratura limitata. Cuore pulsante della Ferrari 812 Competizione è un motore aspirato V12 da 6500 centimetri cubi, che eroga l’incredibile potenza di 830 cavalli. Un cuore dall’indole racing, con sonorità pazzesche, espresse fino ai 9500 giri al minuto.

Si tratta dell’unità propulsiva destinata ad equipaggiare la nuova supercar della serie Icona, ispirata nel look alla mitica Ferrari 330 P4 del 1967. Immagino l’effetto che farà su quel modello, magari con qualche purosangue aggiuntivo e su un corpo vettura ancora più leggero. Lecito parlare di emozioni da antologia, lontane anni luce da quelle silenziose o artificiali messe sul piatto dalle auto elettriche, destinate purtroppo a prendere piede anche in questo segmento di mercato.

Ferrari 812 Competizione: un sogno ad occhi aperti

Con questo motore, la Ferrari 812 Competizione può spingersi fino ad oltre 340 km/h di velocità massima, con un’accelerazione degna delle aspettative. Il passaggio da 0 a 100 km/h viene coperto infatti in 2.85 secondi, mentre dopo 7.5 secondi i 200 km/h, sempre con partenza da fermo, sono già un ricordo. Numeri che, per quanto straordinari, non bastano però a raccontare l’intensità del quadro emotivo regalato in movimento da questa creatura.

L’auto tira fuori il meglio della 812 Superfast e lo porta ai massimi livelli. Gli innovativi concetti tecnologici applicati a motore, dinamica veicolo e aerodinamica hanno permesso di raggiungere nuove vette prestazionali. Sulla Ferrari 812 Competizione il pilota, sia su strada che in pista, diventa un tutt’uno con il mezzo, che garantisce reattività immediata ai comandi e controllo assoluto anche nelle manovre più complesse. Il divertimento di guida è sempre ai massimi livelli grazie anche al contributo di una novità assoluta come il sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti, che le conferisce agilità e precisione in curva di altissimo livello.

Ogni elemento funzionale di questa supercar è stato progettato con la massima cura, per ricompensare il guidatore (e l’eventuale passeggero) con le più grandi emozioni dinamiche. Notevole l’apporto dei sistemi tecnologici più innovativi, che fanno della Ferrari 812 Competizione una supersportiva all’avanguardia, oltre che emotivamente al top. A voi i fotogrammi dei filmati. Buona visione!