Ecco la Ferrari 400i Limousine: una violenza storica

Le Ferrari non andrebbero toccate, perché le opere d’arte hanno l’anima e l’essenza nella loro originalità. Nessuna persona responsabile e di stile, del resto, metterebbe i baffi alla Gioconda. Farlo sarebbe un insulto alla storia e al senso del bello, nella sua dimensione più alta. Purtroppo non tutti la pensano in questo modo. A volte capita di imbattersi in autentiche violenze alla materia e allo spirito delle “rosse“. Oggi ne portiamo un esempio, relativo a una Ferrari 400i del 1981 pesantemente svilita. La vecchia coupé della casa di Maranello è stata infatti trasformata in una limousine.

Si tratta di un veicolo improbabile, che profuma di cattivo gusto e di mancato rispetto del DNA di un marchio leggendario, che ha scritto le pagine più emozionanti dell’automobilismo. Valori che, evidentemente, qualcuno non ritiene così importanti. Ecco allora una conversione che fa rabbrividire gli appassionati e i cultori dei valori nobili della tradizione. Fa specie la presenza, per diversi anni, di questo obbrobrio all’interno di una collezione californiana, composta prevalentemente da auto del “cavallino rampante” rispettate nella loro dignità.

Una trasformazione che apre molti interrogativi

La Ferrari 400i Limousine risale agli anni ottanta. Gli uomini che si sono occupati del discutibile intervento chirurgico hanno allungato il passo e aggiunto un paio di porte, nello spirito della nuova matrice assunta dal mezzo. Il tetto è stato rivestito in canvas nero, in linea con la moda del periodo, per questa tipologia di veicoli. Anche i cerchi sono stati cambiati, rispettando però il classico design a cinque razze delle auto di Maranello. L’interasse raddoppiato consegna sei posti all’abitacolo. I passeggeri posteriori beneficiano di sedili comodi e di molto spazio per le gambe. Lo sfarzo, ovviamente, è di casa.

Il motore resta il V12 di serie: l’energia che pulsa sotto il cofano è quella originale. Questo cuore, completo di iniezione Bosch K-Jetronic, rispettava a suo tempo le norme sulle emissioni di scarico degli Stati Uniti. Un’accoppiata che si è dimostrata potente ed invidiabile. Stiamo parlando di un’unità propulsiva da 4823 centimetri cubi di cilindrata, capace di erogare una potenza massima di 310 cavalli a 6500 giri al minuto. Questo, almeno, nella versione uscita dalla fabbrica. Il venditore afferma però che nel caso in esame sia di 340 cavalli. La cifra numerica presente nella sigla della Ferrari 400i è riferita alla cilindrata unitaria.

Pubblicizzata come una conversione unica, la limousine di cui ci stiamo occupando è stata messa all’asta, in tempi recenti, da Garage Dream Auctions L’acquirente se l’è aggiudicata per una cifra bassa (20 mila dollari), pur essendo una one-off. Il mercato, quindi, non apprezza conversioni del genere. Un fatto incoraggiante, che conferma la sua maturità, almeno in certi contesti.

Ferrari 400i: la versione standard

Come riferisce il sito della casa di Maranello, la Ferrari 400 GT è in pratica la versione potenziata e portata alla soglia dei cinque litri della ben nota 365 GT4 2+2. Si tratta di un importante step evolutivo del tema del coupé 2+2 di grande cilindrata a motore anteriore ed altissime prestazioni.

La vettura si offre allo sguardo con linee spigolose e ricche di carattere, che la rendono inconfondibile. Purtroppo qualcuno ha deciso di violentarla, per farne qualcosa di radicalmente diverso. Tempo fa la stessa sorte era toccata a una 360 Modena. Non conosciamo la scheda tecnica della Ferrari 400i Limousine, ma motore e cambio restano quelli dell’auto uscita dagli stabilimenti di Maranello. Ecco le caratteriste standard della 400.

Motore

MOTORE anteriore, longitudinale, 12V 60°

ALESAGGIO E CORSA 81 x 78 mm

CILINDRATA UNITARIA 401,93 cm3

CILINDRATA TOTALE 4823,16 cm3

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 8,8 : 1

POTENZA MASSIMA 228 kW (310 CV) a 6500 giri/min

POTENZA SPECIFICA 64 CV/l

COPPIA MASSIMA –

DISTRIBUZIONE bialbero, 2 valvole per cilindro

ALIMENTAZIONE iniezione Bosch K-Jetronic

ACCENSIONE mono, elettronica

LUBRIFICAZIONE carter umido

FRIZIONE monodisco

Autotelaio

TELAIO tubolare in acciaio

SOSPENSIONI ANTERIORI indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

SOSPENSIONI POSTERIORI indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici, dispositivi oleopneumatici autolivellanti, barra stabilizzatrice

FRENI a disco

CAMBIO 5 rapporti + RM

STERZO circolazione di sfere con servosterzo

SERBATOIO CARBURANTE capacità 120 l

PNEUMATICI ANTERIORI 215/70 VR 15

PNEUMATICI POSTERIORI 215/70 VR 15 Carrozzeria TIPO DI CARROZZERIA coupé, 2+2 posti

LUNGHEZZA 4810 mm

LARGHEZZA 1798 mm

ALTEZZA 1314 mm

PASSO 2700 mm

CARREGGIATA ANTERIORE 1470 mm

CARREGGIATA POSTERIORE 1500 mm

PESO 1830 kg a vuoto Prestazioni VELOCITÀ MASSIMA 245 km/h

ACCELERAZIONE 0-100 KM/H –

0-400 M 15,8 s

0-1000 M 27,9 s Fonte | Autoevolution Foto | Garage Dream Auctions Scheda tecnica | Ferrari