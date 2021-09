Peugeot e-208 GT debutta in un importante mercato

Peugeot ha ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo in Brasile della nuova Peugeot e-208 GT 100% elettrica. In questo caso, la vettura proviene dalla Slovacchia e viene proposta a un prezzo di partenza di 244.990 R$ (38.763 euro). I primi 20 acquirenti riceveranno gratuitamente una wallbox da 7,4 kW per la ricarica domestica.

La compatta arriva sul mercato brasiliano con un buon equipaggiamento costituito da fari full LED, luci di marcia diurna a LED, cerchi in lega Shaw da 17 pollici, tetto apribile panoramico e pneumatici con bassa resistenza al rotolamento.

Peugeot e-208 GT tre quarti posteriore

Peugeot e-208 GT: la nuova compatta a zero emissioni ora disponibile in Brasile

All’interno della nuova e-208 GT troviamo un quadro strumenti 100% digitale, l’i-Cockpit 3D e un sistema di infotainment con display touch da 10 pollici. Troviamo inoltre aria condizionata bizona, sedili in pelle personalizzati e un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Usando il caricatore di bordo da 7,4 kW o da 22 kW, la Peugeot e-208 GT si ricarica in 6 ore e 4 ore, rispettivamente. Con una stazione di ricarica rapida da 100 kW, invece, la ricarica dallo 0% all’80% avviene in soli 30 minuti per 270 km di autonomia.

Peugeot ha annunciato anche una convenzione con Enel X ed Estapar per usufruire dei parcheggi con colonnine di ricarica. Inoltre, il navigatore GPS fornisce i punti di ricarica specifici. Disponibile anche un call center dedicato ai possessori della e-208 GT e l’assistenza, anche per la mancanza di energia della batteria.

In concomitanza, la casa automobilistica francese ha confermato il lancio di una secondo modello elettrico: il Peugeot e-Expert già venduto in Europa. Le prime città in cui la vettura a zero emissioni sarà inizialmente venduta sono San Paolo e Rio de Janeiro, con una graduale espansione in Brasile. Il costo medio di una ricarica completa nella capitale di San Paolo è di 35 R$ (5,54 euro).

In determinate condizioni, attivando la modalità di guida Eco, la Peugeot e-208 GT è capace di raggiungere i 400 km di autonomia nel ciclo WLTP mentre in modalità Drive i 340 km. Sotto il cofano c’è un motore elettrico da 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima che gli permette di impiegare 8,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Sono disponibile quattro modalità di guida chiamate Eco, Drive, Sport e B-Mode, con quest’ultima che consente di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione. La batteria da 50 kWh, infine, viene fornita con una garanzia di 8 anni/160.000 km.

