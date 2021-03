Opel Zafira-e Life ora permette un facile accesso alle persone con sedia a rotelle

L’Opel Zafira-e Life combina comfort di guida e ampio spazio per i passeggeri sfruttando tutti i vantaggi offerti dalla trazione elettrica, priva di emissioni e silenziosa. D’ora in poi trarranno vantaggio anche le persone con mobilità ridotta. Grazie all’intervento dello specialista di conversione AMF-Bruns, il minivan 100% elettrico si trasforma in un veicolo adatto ai disabili con un’ampia apertura posteriore per gli utenti su sedia a rotelle.

La Zafira-e Life con conversione certificata è quindi ideale per il trasporto di persone su sedia a rotelle. AMF-Bruns offre già la Zafira Life con motore endotermico in questa configurazione ed è disponibile nelle lunghezze M da 4,95 metri ed L da 5,30 metri.

Opel Zafira-e Life: d’ora in poi possono trarre vantaggio anche le persone con sedia a rotelle

Ora, la nuova Zafira-e Life a zero emissioni amplia la sua gamma e permette a conducenti e passeggeri di non scendere a compromessi in termini di comfort, sicurezza e spazio di viaggio. Come le sue controparti diesel, la variante elettrica a batteria offre tutti i requisiti per la trasformazione in un veicolo adatto all’uso quotidiano e accessibile ai disabili.

La batteria da 50 kWh, installata nel pavimento, assicura ai passeggeri lo stesso spazio di qualsiasi altra Zafira. Con il pavimento ribassato, l’altezza interna nella zona della sedia a rotelle è di circa 1420 mm mentre l’altezza libera è di 1500 mm. Il vano per le sedie a rotelle è largo circa 810 mm e lungo 1400/1710 mm (a seconda della versione scelta).

La rampa antiscivolo consente invece un facile accesso. Con l’aiuto di un sistema di ritenuta per passeggeri e sedie a rotelle, quest’ultima può essere fissata al pavimento del veicolo, garantendo un viaggio sicuro. Inoltre, ci sono delle cinture elettriche extra lunghe per il fissaggio anteriore della sedia a rotelle.

Il supporto opzionale per testa e schiena FutureSafe fa aumentare ulteriormente la protezione. Tale sistema può essere regolato individualmente per l’utente della sedia a rotelle e ruotato verso il lato per risparmiare spazio durante la guida senza sedia a rotelle. Se a bordo è presente una persona su sedia a rotelle, altre cinque possono viaggiare in prima e seconda fila.

Al contrario, se non viene trasportato alcun utente con sedia a rotelle, la rampa EasyFlex brevettata può essere ripiegata all’interno in modo semplice e veloce. Ciò crea spazio aggiuntivo per bagagli e spazio per altre persone. Con la sua batteria da 50 kWh, l’Opel Zafira-e Life è in grado di percorrere fino a 231 km nel ciclo WLTP mentre la ricarica avviene in soli 30 minuti fino all’80% utilizzando una stazione di ricarica rapida con corrente continua da 100 kW.

