Militem Hero: il Jeep Renegade diventa un lussuoso SUV

Il Jeep Renegade è senza dubbio uno dei veicoli più venduti della sua categoria. Si tratta di un SUV completo capace di gestire senza problemi anche i terreni più difficili e le strade sterrate. Nonostante ciò, non è sicuramente un veicolo sportivo.

Ecco perché Militem ha deciso di rendere il Renegade più attraente dal punto di vista estetico con la creazione del Militem Hero. Si tratta di un particolare progetto che richiama l’attenzione di chi lo guarda per la presenza della nuova calandra del radiatore e del logo dell’atelier italiano che prende il posto di quello del marchio statunitense.

Militem Hero interni

Militem Hero: il preparatore italiano propone una propria versione personalizzata del Jeep Renegade

Quest’ultimo è presente su un pezzo in fibra di carbonio. L’inedito paraurti è caratterizzato da un nuovo design con una protezione inferiore e una griglia di areazione nella zona inferiore. Troviamo poi dei passaruota allargati che ospitano degli pneumatici di grandi dimensioni progettati appositamente per l’off-road e abbinati a grandi cerchi in lega.

Il pacchetto proposto dal Militem Hero comprende anche minigonne laterali e nuove molle che aumentano l’escursione delle sospensioni, portando un’imponente maggiore altezza da terra del corpo. Dall’esterno si percepiscono chiaramente le differenze rispetto al Jeep Renegade di serie.

Nell’abitacolo, il cambiamento è altrettanto radicale in quanto abbiamo cruscotto, volante, sedili anteriori e posteriori e pannelli delle portiere rivestiti internamente in pelle. Questi dettagli hanno trasformato totalmente l’abitacolo del SUV compatto. Troviamo il logo del preparatore sul volante e sulle barre decorative del cruscotto presenti sul lato passeggero.

A parte il lato estetico, il nuovo Militem Hero è stato potenziato anche dal punto di vista meccanico. Sono disponibili due versioni: una con motore turbo benzina da 1.3 litri con potenza massima di 200 CV e 270 Nm di coppia e l’altra con turbodiesel da 2 litri da 190 CV e 350 Nm. Entrambi i propulsori sono abbinati alla trazione integrale 4×4 e a un cambio automatico a 9 velocità.